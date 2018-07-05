Ещё
Прошло очередное заседание Московского Лермонтовского общества
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Ты водишь!
Комедия
Купить билет
Пылающий
Детектив, Драма
Купить билет

Прошло очередное заседание Московского Лермонтовского общества 

Управа района Сокольники 5 июля 2018
Состоялось очередное заседание членов Лермонтовского общества, в рамках которого были представлены доклады, связанные с жизнью и творчеством писателя.
Так, с докладом «Рафаэль в творческом сознании М. Ю. Лермонтов» выступила кандидат филологических наук, преподаватель МГОУ К. А, Поташова. Как сообщили в библиотеке на Барболина, которая стала площадкой для проведения встречи, доклад вызвал интерес и многочисленные вопросы слушателей.
Сотрудница культурного учреждения М. Н. Михеева-Никатина рассказала о результатах и перспективах детского конкурса «Ландыш серебристый», проходивший под эгидой Московского Лермонтовского общества при содействии Министерства образования Чеченской республики. В конкурсе приняли участие чеченские школьники.
Кроме того, в этот день начала работу выставка оцифрованных картин «Лермонтов — художник».
Фото: предоставлено пресс-службой библиотеки №76 имени М. Ю. Лермонтова.
Управа района Сокольники: последние новости
В музее каллиграфии собрались участники Форума для профессионалов парковой индустрии Победителей конкурса «Дети рисуют Сокольники» 28 января ждут награды В Сокольниках жителей района поздравят с Днём семьи, любви и верности
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы фильм «12 стульев»32
Милые ляпы в советских фильмах
«А ты точно актер?»: звезды, пугающие внешностью8
Клип Ники Минаж набрал полтора миллиона просмотров за сутки15
Фильмы, предсказавшие события из будущего3
Видео
03:35
Клип Ники Минаж набрал полтора миллиона просмотров за сутки
Концерты
02:57
Почему за кадром «Земли Санникова» все поссорились
Кино
00:54
Победительницу «Евровидения» обвиняют в плагиате
Концерты
10:05
Что делают с фильмами спецэффекты
Кино
03:59
Милые ляпы в советских фильмах
Кино
10:58
Актеры, которые начинали как футболисты
Кино
11:59
Самые стоящие экранизации книг
Кино
02:57
Как колхозники обогатились на «Вечном зове»
Кино
03:26
Знаменитая певица застряла под потолком на концерте
Концерты
08:23
В кого превращаются актеры из триллеров без грима
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение