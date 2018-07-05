Прошло очередное заседание Московского Лермонтовского общества

Состоялось очередное заседание членов Лермонтовского общества, в рамках которого были представлены доклады, связанные с жизнью и творчеством писателя.

Так, с докладом «Рафаэль в творческом сознании М. Ю. Лермонтов» выступила кандидат филологических наук, преподаватель МГОУ К. А, Поташова. Как сообщили в библиотеке на Барболина, которая стала площадкой для проведения встречи, доклад вызвал интерес и многочисленные вопросы слушателей.

Сотрудница культурного учреждения М. Н. Михеева-Никатина рассказала о результатах и перспективах детского конкурса «Ландыш серебристый», проходивший под эгидой Московского Лермонтовского общества при содействии Министерства образования Чеченской республики. В конкурсе приняли участие чеченские школьники.

Кроме того, в этот день начала работу выставка оцифрованных картин «Лермонтов — художник».

Фото: предоставлено пресс-службой библиотеки №76 имени М. Ю. Лермонтова.