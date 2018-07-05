В России покажут и обсудят перформанс Мередит Монк

В Москве и Санкт-Петербурге 11 июля состоится показ перформанса Мередит Монк «Песни клетки» (Cellular Songs), продолжения номинированного на «Грэмми» альбома «On Behalf of Nature». Основная цель этого перформанса — рассказать о творческом потенциале человека и его влиянии на природу.

Организатором мероприятия выступает проект «КАРО. Арт». В московском кинотеатре «Каро 11 Октябрь» перед показом своим мнением поделится музыкальный критик Юлия Бедерова, а в северной столице в «Каро 11 Охта» выступит композитор Владимир Раннев

Мередит Монк — легенда американского художественного авангарда. Она одновременно является композитором, хореографом, певицей и режиссером. Мередит работает в области искусства, где применяются определения «расширенная вокальная техника» и «междисциплинарный перформанс». Ее имя знают в музеях современного искусства по всему миру, а некоторые ее работы хранятся в нью-йоркской коллекции МоМА.