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Живописи, дизайну и цветоведению научат в школе искусств при храме иконы Божией Матери «Знамение» в Ховрине
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Живописи, дизайну и цветоведению научат в школе искусств при храме иконы Божией Матери «Знамение» в Ховрине 

Управа района Ховрино города Москвы 5 июля 2018
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
Школа-студия изящных искусств открылась при культурно-просветительском центре храма иконы Божией Матери «Знамение» в Ховрине. Объявлен набор детей от четырех лет и взрослых на 2018–2019 учебный год.
Занятия ведутся по предметам: академический рисунок, академическая живопись, ИЗО, основы композиции в дизайне, цветоведение, история изобразительного искусства и дизайна, основы народных промыслов.
— Занятия изобразительным искусством и дизайном позволяют развить чувство вкуса и гармонии, видеть прекрасное в окружающем мире. Уровень преподавания в школе создаст серьезную базу для получения профессиональных навыков в рисунке, живописи и композиции для поступления в учебные заведения художественного направления, — отметили в пресс-службе храма.
Занятия организованы по адресу: ул. Фестивальная, д. 77, корп. 1. Телефон для справок и записи: 8 (915) 210-91-96. (вт)
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