Ещё
Комиссия ВКС работает над сохранением экспозиции музея ВВС в Монино
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Ты водишь!
Комедия
Купить билет
Пылающий
Детектив, Драма
Купить билет

Комиссия ВКС работает над сохранением экспозиции музея ВВС в Монино 

РИА Новости 8 июля 2018
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Комиссия ВКС России с 2016 года проводит оценку и вырабатывает предложения по обеспечению сохранности экспозиции музея Военно-воздушных сил в Монино, разъяснили Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
Ранее в СМИ появилась информация о возможном переносе экспонатов музея в военно-патриотический парк «Патриот».
"Комиссия ВКС России с 2016 года на регулярной основе осуществляет оценку состояния экспозиции музея, круглогодично находящейся под открытым небом и подвергающуюся неблагоприятному воздействию погодно-климатических факторов. По результатам данной работы вырабатываются предложения по необходимым мерам для обеспечения сохранности воздушных судов, возраст большинства которых превышает 50 лет, для будущих поколений", — сообщили в департаменте.
Центральный музей Военно-воздушных сил создан в подмосковном поселке Монино в ноябре 1958 года. В музее представлено множество вертолётов и самолётов как гражданского, так и военного назначения, а также оружие, инструменты, униформа и художественные работы.
Последние новости
Уйти от ракеты. Почему бомбардировщики Ил-28 почти не несли потерь "Пальто за 180 тысяч надел один раз": подростки превращаются в рабов Сирийцы подбили израильский военный самолет
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы фильм «12 стульев»32
Милые ляпы в советских фильмах
«А ты точно актер?»: звезды, пугающие внешностью8
Клип Ники Минаж набрал полтора миллиона просмотров за сутки15
Фильмы, предсказавшие события из будущего3
Видео
03:35
Клип Ники Минаж набрал полтора миллиона просмотров за сутки
Концерты
02:57
Почему за кадром «Земли Санникова» все поссорились
Кино
00:54
Победительницу «Евровидения» обвиняют в плагиате
Концерты
10:05
Что делают с фильмами спецэффекты
Кино
03:59
Милые ляпы в советских фильмах
Кино
10:58
Актеры, которые начинали как футболисты
Кино
11:59
Самые стоящие экранизации книг
Кино
02:57
Как колхозники обогатились на «Вечном зове»
Кино
03:26
Знаменитая певица застряла под потолком на концерте
Концерты
08:23
В кого превращаются актеры из триллеров без грима
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение