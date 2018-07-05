В калининградском пресс-центре ЧМ-2018 свои работы представил художник по янтарю Лев Романенко

Художник также провёл мастер-класс для журналистов и волонтёров. И если для представителей региональных СМИ обработка янтаря и изготовление ювелирных изделий их солнечного камня — дело привычное, то у журналистов из других регионов России янтарь вызвал неподдельный интерес. Особо впечатлило изделие мастера под названием «Наша Вселенная». Самый крупный янтарь в этом ансамбле олицетворяет солнце.

Ирина Барыбина журналист г. Москва:

— Это камень открылся для меня с какой-то невероятной стороны. После того как я узнала о нём больше, потому что я о нём знала, ну смола и смола, жёлтенький и всё! А ему 20 миллионов лет, у тебя в руках вековая энергетика. Мне очень нравится, у меня уже есть несколько изделий, которые я увезу и для себя и для друзей, я уже купила да.