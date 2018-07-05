Ещё
В калининградском пресс-центре ЧМ-2018 свои работы представил художник по янтарю Лев Романенко
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Ты водишь!
Комедия
Купить билет
Пылающий
Детектив, Драма
Купить билет

В калининградском пресс-центре ЧМ-2018 свои работы представил художник по янтарю Лев Романенко 

Вести Калининград 5 июля 2018
Фото: Вести Калининград
Художник также провёл мастер-класс для журналистов и волонтёров. И если для представителей региональных СМИ обработка янтаря и изготовление ювелирных изделий их солнечного камня — дело привычное, то у журналистов из других регионов России янтарь вызвал неподдельный интерес. Особо впечатлило изделие мастера под названием «Наша Вселенная». Самый крупный янтарь в этом ансамбле олицетворяет солнце.
Ирина Барыбина журналист г. Москва:
— Это камень открылся для меня с какой-то невероятной стороны. После того как я узнала о нём больше, потому что я о нём знала, ну смола и смола, жёлтенький и всё! А ему 20 миллионов лет, у тебя в руках вековая энергетика. Мне очень нравится, у меня уже есть несколько изделий, которые я увезу и для себя и для друзей, я уже купила да.
Вести Калининград: последние новости
В Калининградской области стартовала всемирная неделя янтаря «Амберсфер» В мэрии поздравили активисток организации многодетных матерей Калининградской области На Балтийские дебюты в Светлогорск приехали звёзды отечественного кино
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы фильм «12 стульев»32
Милые ляпы в советских фильмах
«А ты точно актер?»: звезды, пугающие внешностью8
Клип Ники Минаж набрал полтора миллиона просмотров за сутки15
Фильмы, предсказавшие события из будущего3
Видео
03:35
Клип Ники Минаж набрал полтора миллиона просмотров за сутки
Концерты
02:57
Почему за кадром «Земли Санникова» все поссорились
Кино
00:54
Победительницу «Евровидения» обвиняют в плагиате
Концерты
10:05
Что делают с фильмами спецэффекты
Кино
03:59
Милые ляпы в советских фильмах
Кино
10:58
Актеры, которые начинали как футболисты
Кино
11:59
Самые стоящие экранизации книг
Кино
02:57
Как колхозники обогатились на «Вечном зове»
Кино
03:26
Знаменитая певица застряла под потолком на концерте
Концерты
08:23
В кого превращаются актеры из триллеров без грима
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение