Самую дорогую картину в мире покажут в Лувре в Абу-Даби

Лувр в Абу-Даби — многолетний долгострой французского архитектора Жана Нувеля за €105 млн — открылся 11 ноября прошлого года. А через 5 дней дней на торгах Christie’s в Нью-Йорке картина Salvador Mundi («Спаситель мира») ушла с молотка за рекордные $450 млн Аукционный дом отказался назвать имя покупателя, но довольно быстро стало известно, что картину Да Винчи приобрели по заказу Департамента культуры и туризма Абу-Даби. После выставки в арабском Лувре работа да Винчи будет показана в парижском Лувре с 24 октября 2019 года до 24 февраля 2020-го. А затем снова вернется в Абу-Даби.

Стартовая цена Да Винчи на аукционе составляла $75 млн — что довольно скромно, учитывая, что Дмитрий Рыболовлев купил картину у швейцарского арт-дилера Ива Бувье за $127,5 млн В борьбу за картину вступили пять бидеров-потенциальных покупателей. Но после превышения отметки в $200 млн сражались двое. Итоговая стоимость работы, вместе с налогами и сборами, составила $450 млн Это вдвое превысило рекорд, установленный на торгах Christie’s в 2015 году, когда картина «Алжирские женщины (Версия О)» Пикассо ушла с молотка за $179,4 млн к бывшему премьер-министру Катара Хамаду бен Джасем аль-Тани.

На картине, являющейся одной из 20 сохранившихся работ самых известных деятелей эпохи Возрождения, изображен поясной портрет Христа в голубых одеждах, держащего хрустальный шар, в то время как его правая рука поднята в жесте благословения. Считается, что «Спаситель мира» написан около 1500 года. Первое упоминание о нем относятся к описи собрания короля Карла I (1600-1649). Затем картина появлялась в 1763 году на торгах Гербертом Шеффилдом. После этого картина исчезла практически на полтора века, и в 1900 году ее приобрел сэр Чарльз Робинсон. В тот момент работу атрибутировали как картину учеников из круга Леонардо да Винчи. С неустановленным авторством «Спасителя мира» тогда купил аукцион Sotheby’s за £45. О том, что «Спасителя мира» припишут Да Винчи, не мечтал и консорциум американских арт-дилеров, когда покупал картину в 2000-х за $10 000 в частной кллекции в Луизиане. В 2005 году консорциум продал работу Иву Бувье уже за $80 млн Читайте также

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