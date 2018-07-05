Ещё
Вятский художественный музей: «Портреты Игоря Румянцева: в поисках героев»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Ты водишь!
Комедия
Купить билет
Пылающий
Детектив, Драма
Купить билет

Вятский художественный музей: «Портреты Игоря Румянцева: в поисках героев» 

Vyatka-grad.ru 5 июля 2018
Фото: Vyatka-grad.ru
В Выставочном зале Вятского художественного музея им. В. М. и А. М. Васнецовых открывается выставка «Портреты Игоря Румянцева: в поисках героев», посвященная памяти художника, члена ВРО ВТОО «Вятское региональное отделение „Союз художников России“ Игоря Николаевича Румянцева.
Экспозиция представляет творчество мастера в развитии, начиная с дипломной работы и заканчивая полотном без названия на православную тему.
Игорь Николаевич постоянно участвовал в областных, зональных, всероссийских выставках. Работы художника находятся в фондах Вятского художественного музея им. В. М. и А. М. Васнецовых, частных коллекциях России и за рубежом.
Игорь Николаевич часто писал лица своих современников — друзей, художников, поэтов, близких ему людей. В портретах ощущается особый стиль мастера, раскрывается психологическая характеристика образов.
В групповом портрете „Малковы“ (1990) художник создал три разных образа, связанных с возрастными этапами жизни человека: детская наивность и беззаботность в образе дочери сменяется первичным осмыслением жизни в образе сына-подростка и завершается образом матери, наполненном переживаниями о настоящем и будущем своей семьи.
Серия индивидуальных портретов погружает нас в мир человека в момент творческого поиска, глубоких личностных размышлений: „Александра“ (1999), „Надежда“ (2006).
Одна из ведущих тем творчества Игоря Николаевича — тема православия. Опыт реставрационной работы в храмах Вятской земли и других регионов России повлиял на создание серии православных образов: „Протодьякон Сергий“ (1997), „Отец Андрей“ (1994), „Инок“ (1996) и многих других.
В одном из интервью художник говорил: „Я не стесняюсь ни одной из своих работ, но тешу себя надеждой, что все еще впереди“.
Игорь Румянцев безвременно ушел из жизни 7 июля 2017 года…
Представленная экспозиция не только ждет зрителей, но и предлагает принять участие в уникальной акции — „ПОРТРЕТ ИЩЕТ СВОЕГО ГЕРОЯ“. Люди, изображенные на портретах, смогут получить их в дар на память о художнике Игоре Николаевиче Румянцеве.
Место проведения: Выставочный зал, ул. К. Либкнехта, 71 Тел. 22-50-71  Сроки работы выставки — с 12 июля по 12 августа 2018 г.
Открытие выставки — 12 июля в 17  Возрастное ограничение — 0+
Vyatka-grad.ru: последние новости
Центр современного искусства «Галерея Прогресса»: фотовыставка «Гол» ЦСИ «Галерея Прогресса»: фотовыставка Владимира Лагранжа «Оттепель» На фестивале «Гринландия» выступит Александр Розенбаум
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы фильм «12 стульев»32
Милые ляпы в советских фильмах
«А ты точно актер?»: звезды, пугающие внешностью8
Клип Ники Минаж набрал полтора миллиона просмотров за сутки15
Фильмы, предсказавшие события из будущего3
Видео
03:35
Клип Ники Минаж набрал полтора миллиона просмотров за сутки
Концерты
02:57
Почему за кадром «Земли Санникова» все поссорились
Кино
00:54
Победительницу «Евровидения» обвиняют в плагиате
Концерты
10:05
Что делают с фильмами спецэффекты
Кино
03:59
Милые ляпы в советских фильмах
Кино
10:58
Актеры, которые начинали как футболисты
Кино
11:59
Самые стоящие экранизации книг
Кино
02:57
Как колхозники обогатились на «Вечном зове»
Кино
03:26
Знаменитая певица застряла под потолком на концерте
Концерты
08:23
В кого превращаются актеры из триллеров без грима
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение