Вятский художественный музей: «Портреты Игоря Румянцева: в поисках героев»

В Выставочном зале Вятского художественного музея им. В. М. и А. М. Васнецовых открывается выставка «Портреты Игоря Румянцева: в поисках героев», посвященная памяти художника, члена ВРО ВТОО «Вятское региональное отделение „Союз художников России“ Игоря Николаевича Румянцева.

Экспозиция представляет творчество мастера в развитии, начиная с дипломной работы и заканчивая полотном без названия на православную тему.

Игорь Николаевич постоянно участвовал в областных, зональных, всероссийских выставках. Работы художника находятся в фондах Вятского художественного музея им. В. М. и А. М. Васнецовых, частных коллекциях России и за рубежом.

Игорь Николаевич часто писал лица своих современников — друзей, художников, поэтов, близких ему людей. В портретах ощущается особый стиль мастера, раскрывается психологическая характеристика образов.

В групповом портрете „Малковы“ (1990) художник создал три разных образа, связанных с возрастными этапами жизни человека: детская наивность и беззаботность в образе дочери сменяется первичным осмыслением жизни в образе сына-подростка и завершается образом матери, наполненном переживаниями о настоящем и будущем своей семьи.

Серия индивидуальных портретов погружает нас в мир человека в момент творческого поиска, глубоких личностных размышлений: „Александра“ (1999), „Надежда“ (2006).

Одна из ведущих тем творчества Игоря Николаевича — тема православия. Опыт реставрационной работы в храмах Вятской земли и других регионов России повлиял на создание серии православных образов: „Протодьякон Сергий“ (1997), „Отец Андрей“ (1994), „Инок“ (1996) и многих других.

В одном из интервью художник говорил: „Я не стесняюсь ни одной из своих работ, но тешу себя надеждой, что все еще впереди“.

Игорь Румянцев безвременно ушел из жизни 7 июля 2017 года…

Представленная экспозиция не только ждет зрителей, но и предлагает принять участие в уникальной акции — „ПОРТРЕТ ИЩЕТ СВОЕГО ГЕРОЯ“. Люди, изображенные на портретах, смогут получить их в дар на память о художнике Игоре Николаевиче Румянцеве.

Место проведения: Выставочный зал, ул. К. Либкнехта, 71 Тел. 22-50-71 Сроки работы выставки — с 12 июля по 12 августа 2018 г.

Открытие выставки — 12 июля в 17 Возрастное ограничение — 0+