Эвелина Блёданс откроет в Ялте центр современного искусства

Актриса и телеведущая Эвелина Блёданс рассказал о планах открыть в кинотеатре «Спартак» в центре Ялты центр современного искусства.

«Дать вторую жизнь одному из любимых мест крымчан и гостей курорта кинотеатру «Спартак» и создать там центр современного искусства — это большая радость и гордость! Я хочу, чтобы в Ялте появилось место сосредоточения искусства и культуры», — написала она в Instagram.

Блёданс отметила, что очень хочет вернуть «Спартаку» его культурную миссию. По её словам, центр будет генератором культурной жизни города.

Планируется, что «Спартак» оборудуют новыми мультимедийными технологиями и устройствами для создания виртуальной реальности, с помощью которых можно будет попасть «внутрь» картин импрессионистов.