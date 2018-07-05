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МАММ и «Норникель» привезли в Красноярск фотовыставку о Норильске
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МАММ и «Норникель» привезли в Красноярск фотовыставку о Норильске 

Lenta.ru 5 июля 2018
Фото: Lenta.ru
В Красноярском государственном художественном музее имени Сурикова с 13 июля по 5 августа пройдет выставка «История России в фотографиях. Норильск». Об этом сообщается на сайте компании «Норникель», которая участвовала в организации мероприятия вместе с Московским Мультимедиа Арт Музеем.
На экспозиции будет представлено около 130 фотографий из собрания музея «Московский Дом фотографии», архивов «Норникеля» и уникальных альбомов НКВД из Государственного архива России. Авторы многих снимков — современные фотографы Григорий Ярошенко и Иван Михайлов, а также классик советского фоторепортажа Всеволод Тарасевич.
Посетители выставки смогут проследить историю зарождения и развития уникального промышленного города, расположенного в трехстах километрах к северу от Полярного круга, одного из самых северных городов мира. Экспозиция покажет, как в 1920-х годах под руководством известного геолога Николая Урванцева стартовали геологические исследования рудных месторождений Таймыра, как в 1930-х началось строительство Норильского комбината, одно из самых масштабных и сложных в эпоху сталинской индустриализации из-за удаленности от «большой земли» и тяжелых природно-климатических условий.
На некоторых уникальных фотографиях запечатлены предвоенная и военная история комбината: выпуск первой продукции в 1939 году, ее вывоз по Северному морскому пути, использование норильского никеля в производстве сверхпрочных бронированных сплавов для тяжелой техники, и в сверхлегких конструкциях для военной авиации.
Фотовыставка стала подарком жителям края по случаю 65-летия Норильска и празднования дня компании, который «Норникель» будет отмечать в этом году 15 июля.
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