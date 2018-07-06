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Выставка работ Сальвадора Дали открывается в Краснодаре
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Выставка работ Сальвадора Дали открывается в Краснодаре 

Пятый канал 6 июля 2018
Фото: Пятый канал
На ней будут представлены иллюстрации художника к «Божественной Комедии» Данте Алигьери, приуроченные к 700-летию итальянского поэта, которые вошли в первое издание 1960 года.
Поклонников мастера своего дела так же ожидают сотни оригинальных графических работ, представленные итальянским коллекционером Андреа Понтальти. Ценность которых определена цветом непревзойденного качества, максимально приближающим графику к живописи.
— Появлению графики предшествовала серия акварелей, которую правительство Италии заказало художнику в 1951 году, и он создал по одной иллюстрации к каждой тысяче строк поэта, — рассказывает Пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.
Особенно интересным экспонатом выставки будет титульный лист «Божественной Комедии», на котором оставил свой отпечаток Сальвадор Дали в 1965 году, сделав автограф и рисунок шариковой ручкой.
Художник в течении пяти лет наблюдал и контролировал работу своего гравера Раймона Жаке с помощником, которые на протяжении всего это времени вырезали для Дали до 3,5 тысячи досок.
Ранее Пятый канал упоминал, о скандале в Третьяковской галерее. За последний месяц несколько посетителей пожаловались на действия службы безопасности галереи, которая запрещает делиться впечатлениями и требует бейдж гида.
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