Проект реконструкции зала заседаний Госдумы разрабатывается по графику

МОСКВА, 5 июля. / ТАСС /. Работа над проектом реконструкции зала пленарных заседаний Государственной думы идет согласно графику. Об этом сообщил журналистам автор проекта, генеральный директор проектного бюро «Моспроект-2» Михаил Посохин в кулуарах церемонии открытия персональной выставки.

"Сегодня коллектив «Моспроект-2» занимается залами Государственной думы, там есть определенные задачи. У нас есть утвержденный график выполнения работ и мы его придерживаемся", — сказа он, отвечая на вопросы журналистов.

График выполнения работ зависит от многих факторов, связанных с выделением средств министерством финансов и государственной экспертизы проекта, пояснил архитектор. Финансовые и согласительные процедуры оказывают влияние на сроки, которые позволяют реализовать проект, добавил он.

В ходе реконструкции зал пленарных заседаний нижней палаты парламента должен стать концептуально иным помещением, рассказал журналистам Посохин. «Основополагающая идея принадлежит спикеру нижней палаты Вячеславу Викторовичу Володину , который дал толчок к тому, чтобы этот зал приобрел совершенно другой содержательный облик — был похож на залы, которые характеризуются как демократичные, походил на амфитеатр», — добавил автор проекта. Также проект характеризуется сложностью инженерных систем, продолжил Посохин. В частности, авторы разрабатывают решение по интеграции системы голосования в технической структуре зала.

О возможности переноса сроков ремонта зала пленарных заседаний Госдумы с летнего периода на конец 2018 года ранее сообщил ТАСС со ссылкой на аппарат нижней палаты парламента. Как сообщила пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова , управделами планировало отремонтировать кровлю в здании Госдумы на Охотном Ряду до конца 2018 года и в эти же сроки провести работы по расширению зала пленарных заседаний. Вопрос ремонта здания на Охотном Ряду приобрел актуальность после того, как 14 июля во время заседания палаты протекла крыша.

О выставке архитектора Михаила Посохина

Персональная выставка народного архитектора России Михаила Посохина проходит в Новом Манеже до 3 августа. В рамках экспозиции представлены основные объекты архитектуры, градостроительства и реставрации, реализованные коллективом ОАО «Моспроект-2» им. М. В. Посохина — известного советского архитектора, отца М. М. Посохина. «Михаил Михайлович Посохин является автором более 300 проектов общественных зданий и сооружений, формирующих современный облик Москвы», — указано в материалах выставки.

На выставке представлены знаковые для организации объекты, реализованные под руководством Посохина: воссоздание Храма Христа Спасителя, Морского собора в Кронштадте, реконструкция и техническое перевооружение корпуса №1 Московского Кремля, реконструкция и реставрация Большого Кремлевского Дворца, резиденции президента в здании Сената Московского Кремля, загородная резиденция президента в «Горках-2».

Среди проектов, связанных с реставрацией, реконструкцией и воссоздание утраченных зданий, на экспозиции отмечены: Старый Гостиный Двор, торговый комплекс «Охотный ряд» на Манежной площади, восстановление после пожара ЦВЗ «Манеж», воссоздание дворцового комплекса «Царицыно». Также представлена авторская живопись Михаила Посохина. Выставка проходит при поддержке Российской Академии художеств и Музея современного искусства.