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«Акварель. Путешествие»
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«Акварель. Путешествие» 

Ревизор.ru 6 июля 2018
Фото: Ревизор.ru
Участники выставки:
Татьяна Анисимова — график, художник по стеклу, член Союза Художников Санкт-Петербурга (секция декоративно-прикладного искусства), член Санкт-Петербургского общества акварелистов. Преподаватель, участник российских и зарубежных выставок.
Эльвира Василянская — художник-акварелист, дизайнер.
Мария Жервэ — художник, реставратор монументальной живописи, сотрудник Эрмитажа. Многие из представленных на выставке работ выполнены во время эрмитажных археологических экспедиций.
Алина Лесова — член Союза Художников, член Международного общества акварелистов. Член общества «Русский Север. XX — XXI век».
Анна Михайлова — член Союза Художников Санкт-Петербурга и Общества Акварелистов Санкт-Петербурга, автор проекта GеоГрафика.
Дополнительная программа:
8 июля (воскресенье) 14:00 — демонстрационный мастер-класс Алины Лесовой
14 июля (суббота) 14:00 — демонстрационный мастер-класс Анны Михайловой
Ревизор.ru: последние новости
Музей Врубеля и Дни памяти царской семьи В Москве 9 июля состоится открытие выставки "Жемчуг. Сокровища морей и рек" "Крестный путь" длиной два года
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