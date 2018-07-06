Ещё
На выставке в Петербурге покажут фотографии, сделанные Николаем II
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Ты водишь!
Комедия
Купить билет
Пылающий
Детектив, Драма
Купить билет

На выставке в Петербурге покажут фотографии, сделанные Николаем II 

ТАСС 6 июля 2018
Фото: Национальная Служба Новостей
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Фотоснимки начала ХХ века, сделанные последним российским императором Николаем II и членами его семьи, представят на выставке, которая открывается в пятницу в Государственном музейно-выставочном центре «Росфото» в Санкт-Петербурге. Как сообщили в пресс-службе центра, выставка посвящена отмечаемому в этом году 150-летию со дня рождения Николая II.
"Сам император, императрица Александра Федоровна, вдовствующая императрица Мария Федоровна, все дети, включая наследника, были страстными фотолюбителями. С 1896 года, когда у Николая II появился первый фотоаппарат, он уже практически никогда с ним не расставался. Каждый год он любовно собирал семейные снимки в альбом, собственноручно вклеивал и подписывал их", — сказали в пресс-службе.
На выставке представлено 10 фотографий, сделанных Николаем II, всего же будет показано 150 фотографий, предоставленных Государственным архивом РФ, Российским государственным архивом кинофотодокументов, Российским государственным архивом военно-морского флота, Центральным государственным архивом кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга. Часть из них никогда не предназначалась к публикации.
Фотоснимки российских и зарубежных фотографов, собранные на выставке, связаны с жизнью и событиями правления Николая II, их сопровождает 30-минутная кинохроника. Еще одна часть выставочного проекта — работы знаменитого фотографа Карла Буллы, который считается родоначальником отечественного фоторепортажа. С 1904 года он пользовался разрешением снимать «виды столицы, а также торжества в Высочайшем присутствии». На выставке демонстрируются его снимки торжеств, военных смотров, закладки и спусков кораблей, на которых присутствовал император, а также его фотографии времен Первой мировой войны.
О частной жизни императорской семьи рассказывают не только личные фото, сделанные самими Романовыми, но и студийные портреты семей Александра III и Николая II. Больше всего на этой выставке снимков российского фотографа Александра Ягельского, который имел звание фотографа Его Императорского Величества и снимал царя во время придворных церемоний, в заграничных поездках и в кругу семьи.
Выставка продлится до 9 сентября.
ТАСС: последние новости
В Екатеринбурге используют корейские технологии при создании "умного города" Тульский завод "Октава" впервые показал новую аппаратуру спецсвязи на ИННОПРОМе Торговый дом "Сделано в Удмуртии" будет продвигать системы отопления от завода "Купол"
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы фильм «12 стульев»32
Милые ляпы в советских фильмах
«А ты точно актер?»: звезды, пугающие внешностью8
Клип Ники Минаж набрал полтора миллиона просмотров за сутки15
Фильмы, предсказавшие события из будущего3
Видео
03:35
Клип Ники Минаж набрал полтора миллиона просмотров за сутки
Концерты
02:57
Почему за кадром «Земли Санникова» все поссорились
Кино
00:54
Победительницу «Евровидения» обвиняют в плагиате
Концерты
10:05
Что делают с фильмами спецэффекты
Кино
03:59
Милые ляпы в советских фильмах
Кино
10:58
Актеры, которые начинали как футболисты
Кино
11:59
Самые стоящие экранизации книг
Кино
02:57
Как колхозники обогатились на «Вечном зове»
Кино
03:26
Знаменитая певица застряла под потолком на концерте
Концерты
08:23
В кого превращаются актеры из триллеров без грима
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение