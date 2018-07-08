Климатические катаклизмы угрожают жизнедеятельности монгольских скотоводов — представитель ООН

Улан-Батор, 8 июля / Синьхуа / — Глобальное потепление повышает риск стихийных бедствий, включая засухи и экстремальную зимнюю погоду, известную в Монголии как «дзуд», а также создает угрозу для жизнедеятельности более 1 тыс. монгольских скотоводов. Об этом в воскресенье в интервью корр. Синьхуа заявила помощник генерального директора Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН , региональный представитель для стран Азиатско-Тихоокеанского региона Кундхави Кадиресан.

"Существует прямое влияние глобального потепления на частоту засухи и дзуда, — сказала она. — С другой стороны, рост частоты напрямую связан с деятельностью человека. Действительно, монгольские пастухи являются одной из главных жертв стихийных бедствий".

Согласно Программе ООН по окружающей среде, с 1940 года средняя температура в Монголии поднялась на 2,1 градуса Цельсия, что более чем в два раза превышает среднюю глобальную температуру.

К. Кадиресан предупредила, что стихийные бедствия и климатические изменения влияют на людей неодинаково. Больше всего страдают пастухи, которые не имеют возможности диверсифицировать свои источники дохода.

Животноводство является основой экономики Монголии, не имеющей выхода к морю, поскольку почти 40 проц. населения страны зависят от животноводства как источника средств к существованию. Дзуд, произошедший зимой 1999-2000 года, привел к потере 30 проц. животных в Монголии. В 2009 году сообщалось о гибели 2 млн голов скота или 20 проц. от общего поголовья в стране.

По словам К. Кадиресан, благодаря вмешательству монгольского правительства и повышению готовности к экстремальной зиме потери животных не были на катастрофическом уровне.

Однако, как говорится в сообщении монгольского Национального агентства по метеорологии и мониторингу окружающей среды, ситуация остается тревожной, так как 40 проц. территории Монголии страдает от серьезной засухи. Как правило, если летом засуха, то следующей зимой будет дзуд. Поэтому пастухи боятся, что этой зимой будет дзуд.

"Снижение рисков стихийных бедствий требует действий со стороны многих субъектов, а не только правительства", — сказала К. Кадиресан, подчеркнув важность сотрудничества между государственными органами и пастухами. Она добавила, что ключевым фактором является хорошая подготовка к зимовке. —0—