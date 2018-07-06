Украли картину «Кот в сапогах» у новосибирского художника

«На улице Звездная, около дома №5, был районный праздник. Я проводил мастер-класс по выжиганию, работал в окружении ребятишек. Включил несколько приборов, был весь поглощен работой, внимание только на детей. В ходе работы не видел ничего вокруг себя», — рассказал мастер-пирограф Николай Гладенко.

Закончил, ызглянул на картины, что принес с собой — одной не хватало. Пропал «Кот в сапогах». Работа 50 на 70 сантиметров, написанная по мотивам произведений художника Брока. Художник подозревает в краже двух мужчин.

«Фланировали туда-сюда. Отойдут, потом снова подойдут, задают вопросы: сколько это стоит, где я это делаю, как попасть в мою мастерскую. По наколке было видно часть биографии. На предплечье левой руки (от локтя до плеча) длинная татуировка, видимо, из мест, где отбывал. Я написал заявление в полицию», — говорит художник.

Камер видеонаблюдения на соседних зданиях не было. Художнику удалось найти фотографии детского праздника, где лишился картины. На одном из снимков, в толпе зрителей, новосибирец узнал подозреваемых и передал материалы оперативникам.

Николай Гладенко в прошлом следователь, ныне мастер-пирограф. Он сконструировал уникальный прибор «Огненная кисть», который рисует по дереву раскаленным воздухом. Его работы находятся в частных коллекциях депутатов Госдумы , банкиров, артистов (наш земляк писал портрет певицы Лолиты). Возможно, злоумышленники знали: стоимость произведения во многом зависит от подписи автора.

«При прочих равных условиях мраморная скульптура и графический лист будут стоить совершенно по-разному. Но, с другой стороны, если автором маленького карандашного наброска будет Рембрандт, а создателем мраморного бюста — начинающий мастер, то соотношение этих произведений совершенно иное, несвязанное со стоимостью материалов», — комментирует заместитель директора Новосибирского государственного художественного музея по научной работе Светлана Голикова.

От уличных мастер-классов по выжиганию Николай не отказывается. Ближайший проведет 8 июля в Академгородке. Обещает, что за работами, которые возьмет с собой, теперь будет следить внимательнее.

Художники говорят: конечно, жаль, что картину украли. Тем не менее, Николай Гладенко ни в коем случае не должен падать духом. Его талант высоко ценят даже те, кто далек от искусства.

Интересно, что это уже второй случай, когда у Николая крадут картину. Первый произошел с ним в детстве, 45 лет назад. Он тогда отдыхал в пионерском лагере, участвовал в конкурсе сатирических рисунков. Утром работа висела на выставке, а в полдень исчезла.