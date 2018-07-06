Гигантские граффити появились на домах в Челябинской области

Пять огромных монументальных картин украсили дома в Западном микрорайоне Сатки.

Гигантские граффити стали результатом работы художников, показавших своё мастерство на Фестивале уличного искусства Satka Street Art Fest.

Мероприятие прошло при поддержке Швейцарского совета по культуре Pro Helvetia и Итальянского института культуры в Москве. Поэтому наряду с дуэтом граффитистов Aestetic Group из России, своё мастерство показали швейцарцы Nevecrew и итальянцы Solo&Diamond.

В качестве «холстов» для своих произведений художник выбрали торцевые части обычных панельных девяти— и десятиэтажек. Российские мастера выполнили две картины в абстрактом стиле, итальянцы изобразили девушку в обрамлении лебедей и космонавта, а швейцарцы — многометрового медведя с красным флагом.

«Фестиваль показал пример преобразования городской среды, стал катализатором развития творческого потенциала молодежи. Цель, которую преследовали авторы, — это сама живописная суть явлений, которые они наблюдали в Сатке. Благодаря новым проектам, Сатка стала площадкой для успешных экспериментов, новых форматов и идей, которые воплощают не только местные жители, но и профессионалы из России и других стран». — рассказали в Фонде поддержки и сохранения культурных инициатив «Собрание».

Работа каждой из трёх команд стала основой документального фильма, который сняли студенты ВГИКа. Три киноновеллы объединят в ленту, которую молодые кинематографисты хотят представить этой осенью.