Паблик-арт в «Зарядье»: какие необычные скульптуры появились в парке

Выставка современного искусства открылась в «Зарядье». Скульптуры в стиле паблик-арт начали устанавливать в разных частях парка. Паблик-арт — это популярное по всем мире искусство, которое создается специально для общественных городских пространств. Произведения паблик-арта размещают под открытым небом на улицах, площадях, в парках, чтобы привлечь к ним внимание наибольшего количества людей. Авторы, работающие в этом стиле, стараются напомнить жителям мегаполисов об утерянных связях друг с другом и окружающей средой.

Скульптуру под названием «Бесконечная кривая» знаменитого китайского художника по имени Веньцинь Чень установили при входе в «Зарядье». Фигура из нержавеющей стали высотой почти четыре метра выполнена в форме кольца.

«Скульптура олицетворяет собой бесконечность времени и пространства, единение человека с живой природой и его открытость всему новому и прекрасному. Именно таким мы видим сегодня в контексте столицы парк «Зарядье»», — рассказал главный архитектор города Москвы Сергей Кузнецов

Скульптуру под названием «Тюльпан» британского художника Симона Хемпселла расположили под стеклянной корой. Арт-объект в два метра высотой и весом около 60 килограммов повторяет форму цветка. Скульптура изготовлена из листовой и нержавеющей стали.

По словам Сергея Кузнецова, до конца июля в парке установят еще одну композицию, автор которой — скульптор из Берлина Майкл Хисчер. Это трехметровая кинетическая (движущаяся) скульптура в виде флюгера. Ее «крылья» вращаются в разные стороны на ветру, символизируя бесконечность нашей Вселенной.

Все три скульптуры простоят на территории парка до конца этого года.

Веньцинь Чень родился в Китае. Почти всего его произведения выполнены из металла и посвящены времени и пространству. Он является одним из немногих художников, которым удалось при жизни продать свою работу на знаменитом аукционе «Сотбис». С 2009 года скульптуры автора экспонировались в Великобритании, США, Китае, Эстонии, Голландии. Привезенная в Россию «Бесконечная кривая» стала победителем национальной премии скульптуры Broomhill 2011 в Великобритании.

Симон Хемпселл родом из Йоркшира. Объектами его скульптур становятся животные и растения. Вдохновение черпает из природы. Работы художника участвовали в знаменитой «Цветочной выставке в Челси» в Лондоне, экспонировались в садах в Доддингтон-холле, Линкольншире и других.

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Майкл Хисчер родился и живет в Берлине. С 1993 года создает кинетические скульптуры. Работы мастера есть в музейных коллекциях Германии, Нидерландов, Англии и Португалии. Их можно также увидеть на многих международных выставках искусства.

Парк «Зарядье» открылся во время празднования 870-летия столицы — 9 сентября 2017 года. Территория «Зарядья» разделена на четыре зоны: лес, степь, луг и северный ландшафт. В парке также находятся парящий мост, большой амфитеатр, научно-познавательный центр «Заповедное посольство», выставочный зал и медиацентр.

В июне этого года «Зарядье» вошел в шорт-лист конкурса Всемирного фестиваля архитектуры (World Architecture Festival) в категории «Ландшафтные проекты». Вместе с московским парком в списке претендентов на победу оказались также проекты из Пекина, Сингапура, Сиднея и других городов мира. Ранее «Зарядье» уже получало престижные международные награды: так, вместе со спорткомплексом «Лужники» парк был номинирован на премию MIPIM Awards 2018. «Зарядье» также стало лауреатом премии портала ArchDaily в номинации «Лучший проект в области общественных пространств».