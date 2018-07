Неваляшка как символ российского дизайна

В центре моды и дизайна Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства открылась Галерея предметов российского дизайна с дебютной экспозицией «η Россия».

Среди экспонатов — предметы из дерева, металла и текстиля. Они подчеркивают локальную специфику отечественных дизайнеров и подтверждают, что они способны создавать качественный и технологичный серийный продукт, готовый для экспорта.

— В физике «η» — коэффициент полезного действия, хотя это можно трактовать по-разному. Некоторые произносят это как «нью», в значении «новый». На экспозицию мы взяли работы участников клуба промышленных дизайнеров. Чтобы прошли лучшие, пригласили стороннего куратора, который выбрал по три понравившихся ему арт-объекта от каждого участника. А затем провели социологический опрос среди представителей СМИ и профессиональных сообществ. Они оценили понравившиеся им экспонаты, из которых мы окончательно отобрали по одному от каждого участника, — рассказала Татьяна Веревкина, куратор клуба. — Представлены работы исключительно российских авторов. Для нас очень важно, чтобы и участники, и производство были нашими.

В апреле эту экспозицию под названием Salone del Mobile увидели в Милане. Позже она отправилась в Венецию и в итоге вернулась на родину. Уже здесь коллекция выставочных предметов расширилась: добавились новые участники.

Одна из основных идей заключается в том, что это не просто арт-объекты, а произведения, которые можно приобрести: копию или оригинал экспоната. Благодаря этому некоторые участники заключили многообещающие контракты в Европе. Сейчас, когда выставка проходит в Москве, какой-либо из представленных объектов можно будет купить после ее завершения, Как вариант — попросить автора сделать копию.

— Символом выставки «η Россия» стала неваляшка, она является метафорой непоколебимого отечественного дизайна: нам тяжело, сложно, но мы всегда поднимаемся. Когда мы были в Милане, она привлекала особое внимание посетителей, — добавила Татьяна.

«η Россия» — первый шаг в продвижении российского дизайна на мировой арене. Это часть долгосрочной программы Центра моды и дизайна, в рамках которой представляют изделия лучших российских дизайнеров, художников и ремесленников. Их имена определяются по результатам конкурса в области дизайна «Придумано и сделано в России», который проводит Всероссийский музей декоративного искусства.

— Весной мы познакомились с клубом промышленных дизайнеров, они делают много, чтобы продвинуть российский дизайн. Экспоненты очень интересные, и выставка имела успех за рубежом. Мы предложили клубу показать его участников в нашем музее, поскольку заинтересованы в появлении новых талантливых дизайнеров, — отметила Наталья Логинова , заведующий Центром моды и дизайна.

Посетить мероприятие можно с 4 июля по 11 октября 2018 года.

Среди участников выставки «η Россия» ARCHPOLE, ART_ALIBI, DECOCORE, DEVI, Dubidub, EDWORKS, Эмиль Галеев, Garage Factory, ХВОЯ, iM, Little Street, M, INDUSTRIAL DESIGN, MAYNA, MONTLY, MY BOTANICA, Новый Cтиль, OMNIA, PLY, Qummi, Shishki, SILA MAZHOROV, Team 40, The LoftLab, TK, WORKSTUDIO, TOMOV WORKSHOP, WATCH&SEE, WOODLED, YO.