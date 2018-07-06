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В столичном парке «Зарядье» установили скульптуры известных мастеров из Китая и Великобритании
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В столичном парке «Зарядье» установили скульптуры известных мастеров из Китая и Великобритании 

Авторадио 6 июля 2018
Фото: Каретный Ряд
Как сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, на территории парка появились две скульптуры в стиле паблик-арт. Работа китайского художника Веньцинь Чень находится при входе в «Зарядье». Фигура из нержавеющей стали высотой почти четыре метра выполнена в форме кольца. Скульптуру под названием «Тюльпан» британского художника Симона Хемпселла расположили под стеклянной корой. Еще одна композиция немецкого скульптора Майкла Хисчера появится в парке до конца июля. Увидеть скульптуры можно будет до конца этого года.
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