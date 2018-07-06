В столичном парке «Зарядье» установили скульптуры известных мастеров из Китая и Великобритании 

Как сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, на территории парка появились две скульптуры в стиле паблик-арт. Работа китайского художника Веньцинь Чень находится при входе в «Зарядье». Фигура из нержавеющей стали высотой почти четыре метра выполнена в форме кольца. Скульптуру под названием «Тюльпан» британского художника Симона Хемпселла расположили под стеклянной корой. Еще одна композиция немецкого скульптора Майкла Хисчера появится в парке до конца июля. Увидеть скульптуры можно будет до конца этого года.