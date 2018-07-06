В Омске откроется выставка Владимира Белоусова

Сегодня, 6 июля, в 17:00 в выставочном зале Городского музея «Искусство Омска» состоится открытие выставки Владимира Белоусова «Близкое и близкие». В экспозиции будут представлены более 70 графических листов: городской и сельский пейзаж, портреты друзей и коллег.

«Жизненное и творческое кредо Владимира Белоусова ощущается не только в его работах, но и во всей его человеческой натуре. Открытость и радушие ко всем проявлениям человеческого и природного показывают мир не только освоенный художником, но и мир близкий ему», — рассказали в пресс-службе музея.