Выставки недели: выбор «Артгида». Июль 2018

Стив МакКарри . Нерассказанная история Московский музей современного искусства на Гоголевском бульваре до 2 сентября

Выставка в ММОМА — одна из первых интервенций будущего музея современного искусства « Эрмитаж — Москва». Стив МакКарри — культовый фотограф, один из первых запечатлевший военный конфликт в Афганистане, отважный путешественник, побывавший в Индии, Мьянме, Индонезии и на Шри-Ланке, автор легендарного снимка «Афганская девочка», опубликованного на обложке журнала National Geographic в 1985 году. Для московской выставки куратор Дмитрий Озерков отобрал более 80 фотографий, а также фрагменты записных книжек, маршруты его перемещений и другие архивные материалы.

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Courtesy Московский музей современного искусства

Название совместной выставки Осмоловского и его студента Александра Голынского отсылает зрителя к направлению «живописи жестких контуров» (hard-edge painting), которую куратор Жюль Лангснер мыслил как антитезу абстрактного экспрессионизма. Осмоловский облачает скульптуры Вадима Сидура в брезентовые чехлы, тем самым «освобождая» чистую форму от идеологических и историко-культурных наростов. Для Голынского важнее цвет и пластика. Произведение, таким образом, рождается в диалоге между художниками разных поколений, взглядов и подходов к искусству.

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Courtesy Государственный центр современного искусства в составе «РОСИЗО»

Мастерская Вячеслава Колейчука Государственный центр современного искусства до 2 августа

Художница Анна Колейчук представляет выставку памяти своего отца Вячеслава Колейчука (1941–2018) — пионера кинетического искусства, ушедшего в апреле нынешнего года. Выставка представляет собой воссозданную мастерскую художника. Здесь показывают его рабочий стол, макеты и проекты произведений, архивные фото и видеоинтервью. Само пространство мастерской функционирует как тотальная инсталляция по мотивам творчества Колейчука: скульптуры, коллажи, реквизит с киностудии — все детали работают как единое произведение.

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Саскиа Ноор ван Имхофф. #+21.15 (часть инсталляции). 2016. Цифровая фотопечать на бумаге, рама из орехового дерева, бронза. Courtesy галерея «Триумф»

EXTENSION.NL Галерея «Триумф» до 29 июля

Третий год галерея «Триумф» изучает арт-сцену разных уголков мира в рамках проекта EXTENSION. В 2017–2018 году галерея обратилась к искусству Северной Европы, так что нынешняя выставка посвящена художественной жизни Нидерландов. Выставку составили работы десяти нидерландских художников, работающих с новыми медиа, музейными и антропологическими практиками. Среди участников — Франк Аммерлаан, Ник Хендрикс, Маайке Шоорел и Саския ван Имхофф. В своих работах они затрагивают проблемы кризиса институций и традиционных форм искусства, перепроизводства информации и конструирования идентичности.

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Цветной Вейсберг Галерея «Наши художники» до 15 июля

Классический Вейсберг — это «белое на белом», подернутый инеем монохромный мир портретов, ню и натюрмортов. Коллекционерами, как правило, ценится именно эта «невидимая живопись», построенная на едва уловимых полутонах, к которой художник пришел в достаточно зрелом возрасте. К «цветному» периоду принадлежат его ранние работы времен юношеского увлечения сезаннизмом и следования заветам учителей — Ильи Машкова и Александра Осмеркина. В основу экспозиции легли тридцать произведений — пейзажи, портреты и натюрморты, созданные в 1947–1962 году, посредством которых художник исследовал возможности цвета.

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