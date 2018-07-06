В парке «Зарядье» в Москве открылась выставка современного искусства

В парке «Зарядье» начала работу выставка современного искусства, сообщает m24 со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы

Посетители могут увидеть скульптуры в стиле паблик-арт. К примеру, при входе разместилась «Бесконечная кривая», автор которой — китайский художник Веньцинь Чень.

Также представлен «Тюльпан» британца Симона Хемпселла.

До конца июля в парке появится ещё одна композиция — трёхметровая движущаяся скульптура в виде флюгера, символизирующая бесконечность Вселенной. Она создана немецким художником Майклом Хисчером, передаёт ФБА «Экономика сегодня»

Как рассказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов , все три объекта простоят на территории парка до конца года.

Ранее сообщалось, что фестиваль Московского урбанистического форума откроется 17 июля в парке «Зарядье».