В парке «Зарядье» в Москве открылась выставка современного искусства 

В парке «Зарядье» начала работу выставка современного искусства, сообщает m24 со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
Посетители могут увидеть скульптуры в стиле паблик-арт. К примеру, при входе разместилась «Бесконечная кривая», автор которой — китайский художник Веньцинь Чень.
Также представлен «Тюльпан» британца Симона Хемпселла.
До конца июля в парке появится ещё одна композиция — трёхметровая движущаяся скульптура в виде флюгера, символизирующая бесконечность Вселенной. Она создана немецким художником Майклом Хисчером, передаёт ФБА «Экономика сегодня».
Как рассказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов, все три объекта простоят на территории парка до конца года.
Ранее сообщалось, что фестиваль Московского урбанистического форума откроется 17 июля в парке «Зарядье».