В Сургуте нарисовали крупное каллиграффити

Рисунок в стиле каллиграфии площадью порядка 200 квадратных метров появился на стене ТРЦ «Сургут Сити Молл», где расположен транспортный узел междугороднего сообщения. Помимо стены, графическими знаками расписаны рядом стоящий остановочный павильон и асфальт под ним. На создание авторской работы потребовалось 32 часа.

В Сургуте стартовал окружной фестиваль уличного искусства «Гаражи фест». 12 художников из Ижевска, Тюмени, Ханты-Мансийска, Сургута, Нижневартовска и Когалыма создали арт-объект в стиле граффити. Его площадь составляет 350 кв. метров, что сопоставимо с 5 600 эскизов на листах А4. В центре проекта — работа уличного художника из Екатеринбурга Ромы Бантика. Рисунок выполнен на стыке направлений каллиграфии и граффити — каллиграффити, и не ограничивается только поверхностью стены. Там же теперь располагается и стрит-арт-остановка.

При создании эскиза, уральский каллиграф вдохновился творчеством абстракциониста Василия Кандинского . Именно его цитату: «Дух, ведущий в царство завтрашнего дня, может быть познан только чувством» Бантик написал своим авторским почерком.

«Искусство невозможно оценивать полагаясь на разум. Творческий порыв всегда обусловлен эмоциональными переживаниями, это движущая сила искусства. Поэтому смотрите на работу через призму своих ощущений. Кроме того, мы усилили смысловую нагрузку визуальным эффектом. Покрытие письмом всех поверхностей — стена, остановка и асфальт, создает всеобъемлющее чувство проникновения», — рассказывает автор проекта. По словам Ромы Бантика, Сургут стал обладателем самого большого каллиграффити в России за пределами столицы.

Закрытие «Гаражи феста» пройдет 7 июля в 17:00 в Культурном центре «Порт». Программа включает скетч— и тэг-баттлы, открытый диалог с участниками мероприятия.