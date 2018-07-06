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Фотограф Ник Найт создал скульптуру для Adidas
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Фотограф Ник Найт создал скульптуру для Adidas 

The Blueprint 6 июля 2018
Фото: The Blueprint
Adidas запустили проект в поддержку ЛГБТ+ сообщества, для которого попросили знаменитостей и важных деятелей модной индустрии переосмыслить модель кроссовок Samba. Свои варианты создали Эдвард Эннифул, Кейт Мосс, Наоми Кэмпбелл и другие. А вот Ник Найт — фотограф и основатель SHOWstudio — решил поставленную задачу по-другому: он сделал скульптуру. Она называется «Pixelated Samba» и представляет собой собранный из разноцветных кубиков («пикселей») силуэт кроссовка — вид сверху и вид снизу. Скульптуру, как и другие созданные в рамках проекта объекты, можно купить на благотворительном аукционе на Ebay.
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Финалистка LVMH Prize Мария Казакова проведет перформанс и выставку в Москве Aizel выпустили коллаборацию с нью-йоркским художником Джереми Виллем Gucci и скульптор Маурицио Каттелан проведут выставку в Китае
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