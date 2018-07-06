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В Тверской области откроется производственно-туристический комплекс «Конаковский фаянс»
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В Тверской области откроется производственно-туристический комплекс «Конаковский фаянс» 

tvernews.ru 6 июля 2018
Фото: Национальная Служба Новостей
11 июля в городе Конаково Тверской области состоится торжественное открытие производственно-туристического комплекса «Конаковский фаянс».
На открытии будут презентованы новые турпродукты: экскурсия на производство, мастер-класс по изготовлению изделий из глины, обновленная выставка фаянса. Также гости мероприятия смогут познакомиться с туристическими объектами Конаковского района. Начало мероприятия в 9 часов 30 минут по адресу: г. Конаково, ул. Свободы, 212.
Конаковский фаянс — продукция Кузнецовского фарфорового завода, история которого началась в 1809 году. Заказчиками столовых сервизов в разные годы были члены императорской фамилии. В 1900 году русские мастера на Всемирной выставке в Париже получили Гран-при за огромный фаянсово-эмалевый иконостас. Сегодня в Конаково возрождается изготовление фаянса и майолики по эскизам известных керамистов. Производство ориентировано на широкий круг потребителей и является народно-художественным промыслом Тверской области.
Продукция завода представлена в Эрмитаже, Русском музее. Изделия также можно увидеть в музее конаковского фаянса. Его регулярная экспозиция насчитывает более 300 изделий, в запасниках Тверской картинной галереи и Тверского государственного объединенного музея хранятся порядка 12 000 экземпляров.
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