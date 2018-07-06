В Тверской области откроется производственно-туристический комплекс «Конаковский фаянс»

11 июля в городе Конаково Тверской области состоится торжественное открытие производственно-туристического комплекса «Конаковский фаянс».

На открытии будут презентованы новые турпродукты: экскурсия на производство, мастер-класс по изготовлению изделий из глины, обновленная выставка фаянса. Также гости мероприятия смогут познакомиться с туристическими объектами Конаковского района. Начало мероприятия в 9 часов 30 минут по адресу: г. Конаково, ул. Свободы, 212.

Конаковский фаянс — продукция Кузнецовского фарфорового завода, история которого началась в 1809 году. Заказчиками столовых сервизов в разные годы были члены императорской фамилии. В 1900 году русские мастера на Всемирной выставке в Париже получили Гран-при за огромный фаянсово-эмалевый иконостас. Сегодня в Конаково возрождается изготовление фаянса и майолики по эскизам известных керамистов. Производство ориентировано на широкий круг потребителей и является народно-художественным промыслом Тверской области.