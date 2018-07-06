Ещё
Поцелуи в искусстве предлагают вспомнить библиотекари Вологды
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Ты водишь!
Комедия
Купить билет
Пылающий
Детектив, Драма
Купить билет

Поцелуи в искусстве предлагают вспомнить библиотекари Вологды 

Вологда.рф 6 июля 2018
Фото: Вологда.рф
Сегодня отмечается Всемирный день поцелуя. В библиотеке им. И. В. Бабушкина стартует культурологический конкурс к этой дате.
Библиотекари предлагают вспомнить мировые шедевры живописи, графики и скульптуры, изображающие поцелуй. Первый конкурс проходит онлайн. На своей странице в соцсети необходимо разместить изображение шедевра с названием «Поцелуй» с #именибабушкинабиблиотека. Победит самый быстрый участник.
Во втором конкурсе нужно найти необычные истории создания мировых шедевров любовной тематики, изображения этих шедевров и отправить на электронный адрес vologda_reader@bk.ru с пометкой «Поцелуй».
Конкурс проходит с 6 по 26 июля. Итоги объявят 30 июля. Добавим, день поцелуя — это ежегодный международный праздник, который проводится в более чем 60 странах мира. Родиной события считается Великобритания.
Вологда.рф: последние новости
240 медработников городской детской поликлиники №1 заботятся о здоровье юных вологжан Безграничной доброте научат юных вологжан Территория «Вологодской слободы» в июле перейдет в собственность Вологды
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы фильм «12 стульев»32
Милые ляпы в советских фильмах
«А ты точно актер?»: звезды, пугающие внешностью8
Клип Ники Минаж набрал полтора миллиона просмотров за сутки15
Фильмы, предсказавшие события из будущего3
Видео
03:35
Клип Ники Минаж набрал полтора миллиона просмотров за сутки
Концерты
02:57
Почему за кадром «Земли Санникова» все поссорились
Кино
00:54
Победительницу «Евровидения» обвиняют в плагиате
Концерты
10:05
Что делают с фильмами спецэффекты
Кино
03:59
Милые ляпы в советских фильмах
Кино
10:58
Актеры, которые начинали как футболисты
Кино
11:59
Самые стоящие экранизации книг
Кино
02:57
Как колхозники обогатились на «Вечном зове»
Кино
03:26
Знаменитая певица застряла под потолком на концерте
Концерты
08:23
В кого превращаются актеры из триллеров без грима
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение