Поцелуи в искусстве предлагают вспомнить библиотекари Вологды

Сегодня отмечается Всемирный день поцелуя. В библиотеке им. И. В. Бабушкина стартует культурологический конкурс к этой дате.

Библиотекари предлагают вспомнить мировые шедевры живописи, графики и скульптуры, изображающие поцелуй. Первый конкурс проходит онлайн. На своей странице в соцсети необходимо разместить изображение шедевра с названием «Поцелуй» с #именибабушкинабиблиотека. Победит самый быстрый участник.

Во втором конкурсе нужно найти необычные истории создания мировых шедевров любовной тематики, изображения этих шедевров и отправить на электронный адрес vologda_reader@bk.ru с пометкой «Поцелуй».

Конкурс проходит с 6 по 26 июля. Итоги объявят 30 июля. Добавим, день поцелуя — это ежегодный международный праздник, который проводится в более чем 60 странах мира. Родиной события считается Великобритания.