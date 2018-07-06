Ещё
Увидеть Бельмондо и посетить «Сумасшедший дом»: чем заняться в пятницу после работы
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Ты водишь!
Комедия
Купить билет
Пылающий
Детектив, Драма
Купить билет

Увидеть Бельмондо и посетить «Сумасшедший дом»: чем заняться в пятницу после работы 

Mos.ru 6 июля 2018
Фото: Mos.ru
Погода не совсем располагает к долгим прогулкам, поэтому сегодня вечером предлагаем сосредоточить внимание на новых выставках: нас ждут российское современное искусство, инсталляция коллекционера одежды Александра Петлюры и картины мастеров Северного Возрождения. Еще есть хорошие новости для любителей современного балета и кино французской новой волны.
Сходить на выставку про правильную обстановку
Время: до 21:00  Место: «Мультимедиа-арт-музей» (улица Остоженка, дом 6)
В «Мультимедиа-арт-музее» открылся «Сумасшедший дом» — выставка Mad House. В ее пространстве работы современных российских художников встречаются с шедеврами европейского модернистского дизайна.
Легендарные кресла Джо Понти соседствуют с графикой Ильи Кабакова, причудливые настольные лампы и этажерки — визитные карточки Этторе Соттсасса — рифмуются с работами Павла Пепперштейна, «Одалиска» Айдан Салаховой и вышивки Евгения Антуфьева мирно уживаются со строгими линиями модульных систем Нильса и Кайсы Стриннинг. И если бы дом, в котором одновременно имелось бы все это богатство, существовал на самом деле, его следовало бы назвать не сумасшедшим, а домом самой высокой культуры быта.
Все экспонаты под чутким кураторским руководством Анны Зайцевой и Алины Пинской съехались в «Мультимедиа-арт-музей» из частных коллекций и галерей Москвы и Санкт-Петербурга. Продлится Mad House до начала сентября, но зачем отказывать себе в удовольствии уже сегодня?
Сходить на выставку Александра Петлюры
Время: до 21:00  Место: Музей Москвы (Зубовский бульвар, дом 2)
Не хотите про мебель и картины? Можно сходить на выставку про одежду. Художник, модельер и коллекционер Александр Петлюра устроил в Музее Москвы масштабную инсталляцию из предметов своей коллекции. Выставка «Археология Петлюры» — это исследование России в ХХ веке через обувь, одежду, аксессуары и другие вещи, найденные в заброшенных домах, на блошиных рынках и в комиссионных магазинах. Среди них есть и редкие, важные для истории моды вещи, и предметы массового потребления. По отдельности каждый экспонат рассказывает историю человека, а вместе они становятся путеводителем по новой истории страны.
Посмотреть новый спектакль «Балета Москва»
Время: 19:00  Место: Культурный центр ЗИЛ (Восточная улица, дом 4, корпус 1)
Поклонники современного балета в целом и «Балета Москва» в частности не должны сегодня пропустить показ нового спектакля «Транскрипции света». Голландский хореограф Хуанхо Аркес, с которым «Балет Москва» работал над спектаклем «Минос. Эрос», в 2016 году номинированным на «Золотую маску», перевел на язык танца картину конструктивиста Ласло Мохой-Надя «А2». Картина, хранящаяся в Музее Гуггенхайма в Нью-Йорке, — ярчайший пример стиля баухаус в живописи. Танцоры «Балета Москва», облаченные в цвета использованных Мохой-Надем красок, буквально рисуют ее своими телами.
Если не получится купить билет или вовремя добраться до ЗИЛа, не беда — включайте трансляцию mos.ru.
Сходить на выставку Босха и Брейгеля Старшего
Время: до 21:00  Место: городское пространство «Хлебозавод» (Новодмитровская улица, дом 1)
Городское пространство «Хлебозавод» приглашает полюбоваться картинами двух самых загадочных художников Северного Возрождения — Питера Брейгеля Старшего и Иеронима Босха. Подлинников не привезли — ренессансные шедевры путешествуют неохотно, но есть отличные факсимильные электронные репродукции. Увидеть можно и «Сад земных наслаждений» Босха, и «Вавилонскую башню» и «Фламандские пословицы» Брейгеля, и другие картины. Всем посетителям выдают бесплатный аудиогид, который работает с помощью приложений для чтения QR-кодов. Планируйте провести здесь чуть дольше времени, чем обычно на выставках, — вас ждет увлекательный рассказ.
Посмотреть первый фильм Жан-Люка Годара
Время: 21:30  Место: летний кинотеатр музея современного искусства «Гараж» (улица Крымский Вал, дом 9, строение 32)
Кинопрограмма «Garage Screen. Дебюты» в летнем кинотеатре «Гаража» продолжается первым полнометражным фильмом великого и ужасного Годара, снятым в 1960 году, когда режиссер еще признавал в кино сюжет. «На последнем дыхании», образцовый фильм французской новой волны, снятый на ручную легкую камеру и смонтированный с юношеским презрением к канонам и правилам, произвел фурор не только во Франции — за него дебютант Годар получил «Серебряного медведя» на Берлинском кинофестивале. Фильм, в котором режиссер зашифровал синефильские загадки — отсылки к другим картинам, позже тоже растащили на цитаты.
Впрочем, думать обо всем этом сегодня вечером совершенно необязательно. Можно просто полюбоваться молодым Жан-Полем Бельмондо в образе элегантного бандита и Джин Сиберг в роли его американской подруги, послушать с ними Моцарта, многозначительно помолчать, пострелять в Солнце и попытаться сбежать от полицейских.
Mos.ru: последние новости
Паблик-арт в «Зарядье»: какие необычные скульптуры появились в парке От Третьяковки до ВДНХ: кто еще стал номинантом премии MUF’18 Community Awards Фотоконкурс «Планета Москва»: осталось чуть больше двух недель на подачу заявки
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы фильм «12 стульев»32
Милые ляпы в советских фильмах
«А ты точно актер?»: звезды, пугающие внешностью8
Клип Ники Минаж набрал полтора миллиона просмотров за сутки15
Фильмы, предсказавшие события из будущего3
Новости партнеров
Видео
03:35
Клип Ники Минаж набрал полтора миллиона просмотров за сутки
Концерты
02:57
Почему за кадром «Земли Санникова» все поссорились
Кино
00:54
Победительницу «Евровидения» обвиняют в плагиате
Концерты
10:05
Что делают с фильмами спецэффекты
Кино
03:59
Милые ляпы в советских фильмах
Кино
10:58
Актеры, которые начинали как футболисты
Кино
11:59
Самые стоящие экранизации книг
Кино
02:57
Как колхозники обогатились на «Вечном зове»
Кино
03:26
Знаменитая певица застряла под потолком на концерте
Концерты
08:23
В кого превращаются актеры из триллеров без грима
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение