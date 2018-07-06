Увидеть Бельмондо и посетить «Сумасшедший дом»: чем заняться в пятницу после работы

Погода не совсем располагает к долгим прогулкам, поэтому сегодня вечером предлагаем сосредоточить внимание на новых выставках: нас ждут российское современное искусство, инсталляция коллекционера одежды Александра Петлюры и картины мастеров Северного Возрождения. Еще есть хорошие новости для любителей современного балета и кино французской новой волны.

Сходить на выставку про правильную обстановку

Время: до 21:00 Место: «Мультимедиа-арт-музей» (улица Остоженка, дом 6)

В «Мультимедиа-арт-музее» открылся «Сумасшедший дом» — выставка Mad House. В ее пространстве работы современных российских художников встречаются с шедеврами европейского модернистского дизайна.

Легендарные кресла Джо Понти соседствуют с графикой Ильи Кабакова , причудливые настольные лампы и этажерки — визитные карточки Этторе Соттсасса — рифмуются с работами Павла Пепперштейна , «Одалиска» Айдан Салаховой и вышивки Евгения Антуфьева мирно уживаются со строгими линиями модульных систем Нильса и Кайсы Стриннинг. И если бы дом, в котором одновременно имелось бы все это богатство, существовал на самом деле, его следовало бы назвать не сумасшедшим, а домом самой высокой культуры быта.

Все экспонаты под чутким кураторским руководством Анны Зайцевой и Алины Пинской съехались в «Мультимедиа-арт-музей» из частных коллекций и галерей Москвы и Санкт-Петербурга. Продлится Mad House до начала сентября, но зачем отказывать себе в удовольствии уже сегодня?

Сходить на выставку Александра Петлюры

Время: до 21:00 Место: Музей Москвы (Зубовский бульвар, дом 2)

Не хотите про мебель и картины? Можно сходить на выставку про одежду. Художник, модельер и коллекционер Александр Петлюра устроил в Музее Москвы масштабную инсталляцию из предметов своей коллекции. Выставка «Археология Петлюры» — это исследование России в ХХ веке через обувь, одежду, аксессуары и другие вещи, найденные в заброшенных домах, на блошиных рынках и в комиссионных магазинах. Среди них есть и редкие, важные для истории моды вещи, и предметы массового потребления. По отдельности каждый экспонат рассказывает историю человека, а вместе они становятся путеводителем по новой истории страны.

Посмотреть новый спектакль «Балета Москва»

Время: 19:00 Место: Культурный центр ЗИЛ (Восточная улица, дом 4, корпус 1)

Поклонники современного балета в целом и «Балета Москва» в частности не должны сегодня пропустить показ нового спектакля «Транскрипции света». Голландский хореограф Хуанхо Аркес, с которым «Балет Москва» работал над спектаклем «Минос. Эрос», в 2016 году номинированным на «Золотую маску», перевел на язык танца картину конструктивиста Ласло Мохой-Надя «А2». Картина, хранящаяся в Музее Гуггенхайма в Нью-Йорке, — ярчайший пример стиля баухаус в живописи. Танцоры «Балета Москва», облаченные в цвета использованных Мохой-Надем красок, буквально рисуют ее своими телами.

Если не получится купить билет или вовремя добраться до ЗИЛа, не беда — включайте трансляцию mos.ru

Время: до 21:00 Место: городское пространство «Хлебозавод» (Новодмитровская улица, дом 1)

Городское пространство «Хлебозавод» приглашает полюбоваться картинами двух самых загадочных художников Северного Возрождения — Питера Брейгеля Старшего и Иеронима Босха. Подлинников не привезли — ренессансные шедевры путешествуют неохотно, но есть отличные факсимильные электронные репродукции. Увидеть можно и «Сад земных наслаждений» Босха, и «Вавилонскую башню» и «Фламандские пословицы» Брейгеля, и другие картины. Всем посетителям выдают бесплатный аудиогид, который работает с помощью приложений для чтения QR-кодов. Планируйте провести здесь чуть дольше времени, чем обычно на выставках, — вас ждет увлекательный рассказ.

Посмотреть первый фильм Жан-Люка Годара

Время: 21:30 Место: летний кинотеатр музея современного искусства «Гараж» (улица Крымский Вал, дом 9, строение 32)

Кинопрограмма «Garage Screen. Дебюты» в летнем кинотеатре «Гаража» продолжается первым полнометражным фильмом великого и ужасного Годара, снятым в 1960 году, когда режиссер еще признавал в кино сюжет. «На последнем дыхании», образцовый фильм французской новой волны, снятый на ручную легкую камеру и смонтированный с юношеским презрением к канонам и правилам, произвел фурор не только во Франции — за него дебютант Годар получил «Серебряного медведя» на Берлинском кинофестивале. Фильм, в котором режиссер зашифровал синефильские загадки — отсылки к другим картинам, позже тоже растащили на цитаты.