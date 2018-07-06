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Музей трудовой славы появится в Ульяновске
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Музей трудовой славы появится в Ульяновске 

Ревизор.ru 6 июля 2018
Фото: Ревизор.ru
Экспозиция будет собрана из фондов краеведческого музея, коллекции музея ООО «УАЗ» и экспонатов из коллекций музеев предприятий, история которых началась в годы Великой Отечественной войны. Одной из самых ценных коллекций музея «УАЗ» является собрание из 29 машин, представляющих эволюционный ряд автомобилей: от военного ЗИС-5 до UAZ Patriot. Открытие музея запланировано на 2020 год в комплексе реконструированного дворца культуры «УАЗ», который станет техно-культурным центром «Патриот».
Выставки музея будут посвящены истории Великой Отечественной войны и послевоенному времени. По словам местных властей, музей станет полноценным культурно-информационным центром гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи, обеспечения преемственности поколений.
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