Музей трудовой славы появится в Ульяновске

Экспозиция будет собрана из фондов краеведческого музея, коллекции музея ООО «УАЗ» и экспонатов из коллекций музеев предприятий, история которых началась в годы Великой Отечественной войны. Одной из самых ценных коллекций музея «УАЗ» является собрание из 29 машин, представляющих эволюционный ряд автомобилей: от военного ЗИС-5 до UAZ Patriot. Открытие музея запланировано на 2020 год в комплексе реконструированного дворца культуры «УАЗ», который станет техно-культурным центром «Патриот».

Выставки музея будут посвящены истории Великой Отечественной войны и послевоенному времени. По словам местных властей, музей станет полноценным культурно-информационным центром гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи, обеспечения преемственности поколений.