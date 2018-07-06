В «Доме лани» открылась выставка «Птицы Москвы глазами детей»

Веселые и яркие птички разных видов «слетелись» в вольерном комплексе «Дом лани» на природных территориях Зеленограда и украшают галерею вольера, радуя посетителей. Создали эту красоту юные художники детской студии «Анна» вместе со своим педагогом Анной Даниловой , рассказали в пресс-службе «Мосприроды».

Экспозиция знакомит посетителей с разнообразием орнитофауны московского региона и представляет собой деревянные фигурки сов, дятлов и певчих птиц, расписанные в соответствии с видовыми признаками. Кроме того, фоном для работ юных участников стала действующая фотовыставка «птичьих портретов» зеленоградского фотографа Бориса Никонова, которая поможет определить деревянных птичек по видам.

Авторы новой птичьей выставки, самому младшему из которых 4 года, не только с удовольствием попробовали себя в жанре анималистики, но и, конечно, в процессе создания работ, многое узнали о своих пернатых «моделях». Поэтому ребята охотно продолжат работу по росписи деревянных заготовок природной тематики. Кстати, авторы «птичьей» выставки — участники и победители творческого конкурса от «Мосприроды» «Вдохновение природой», посвященному Году экологии в России.

Выставку «Птицы Москвы глазами детей» можно посмотреть в часы работы вольерного комплекса «Дом лани».