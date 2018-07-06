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Ещё один современный музей появится в центре Владивостока
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Ещё один современный музей появится в центре Владивостока 

Prim.News 6 июля 2018
Фото: Prim.News
Проект планируют реализовать в ДВФУ.
Новое видение Художественного музея Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) представили в Школе искусств и гуманитарных наук ДВФУ. Концепция учитывает современные тенденции музейного дела, мнение студентов и представляет собой проект нового коммуникативного пространства для молодежи в центре Владивостока. Об этом передает пресс-служба ДВФУ.
Как сообщил директор Учебно-научного музея Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ Александр Попов, работа над концепцией ведется в рамках гранта программы «Музейный десант» Благотворительного фонда Владимира Потанина. С осени 2017 года в этот процесс вовлечена творческая группа с участием заведующего Художественным музеем ДВФУ Александром Стародубовым, независимым экспертом в области музейного пространства Егором Ларичевым, архитектором Дмитрием Барьюдиным и другими специалистами.
«Мы провели стратегическую сессию со студентами, чтобы понять, зачем современной молодежи нужен музей. В итоге у нас получилась достаточно стройная концепция, сочетающая выставочное, дискуссионное и креативное пространство. Главная цель — вовлечение студентов в творческий процесс, а не использование их как обычных зрителей», — отметил Егор Ларичев.
Новый музей займет помещение в историческом корпусе ДВФУ на ул. Пушкинская, 10. Здесь будет оборудован выставочный и лекционный залы, дискуссионный клуб, коворкинг и мастерские, зоны для мастер-классов. Для оформления пространства разработчики предлагают использовать мобильные блоки-конструкторы, из которых можно составлять различные детали интерьера — подиумы, горки, загородки, стены и другие конструкции.
«Концепция еще будет уточняться, но главное — она принципиально соответствует представлениям о современном музее и учитывает мнение студентов. Этот проект уже подан на конкурс грантов программы «Музей 4.0» Фонда Владимира Потанина, и надеемся, что с его помощью мы сможем воплотить концепцию в реальность уже в ближайшее время», — добавил директор Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ Феликс Ажимов.
Художественный музей является одним из восьми подразделений Учебно-научного музея ДВФУ. Коллекция насчитывает более 1000 работ, преимущественно дальневосточных художников: живопись, графика, керамика, фотография, декоративно-прикладное искусство. Особая гордость — работы приморских неомодернистов и коллекция известного скульптора Валерия Ненаживина.
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