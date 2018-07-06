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В Новосибирске открылся первый фестиваль городских экскурсий
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В Новосибирске открылся первый фестиваль городских экскурсий 

ТАСС 6 июля 2018
НОВОСИБИРСК, 6 июля. /ТАСС/. Первый городской фестиваль экскурсий открылся в Новосибирске в пятницу в честь 25-летия музея, посвященного истории этого сибирского города.
Как рассказал ТАСС пресс-секретарь музея Юрий Лобанов, в течение дня для жителей и гостей Новосибирска проведут 13 бесплатных экскурсий, которые пройдут в восьми районах города. «Все экскурсии абсолютно новые, до этого мы их не проводили, — уточнил собеседник агентства. — Посмотрим, как их примет публика, вполне возможно, некоторые из них станут постоянными».
Фестиваль начался в 14:00 по местному времени (10:00 мск) и продлится до позднего вечера. Самой последней станет экскурсия по «злачным» местам Новониколаевска (прежнее название Новосибирска — прим. ТАСС). Как рассказал сотрудник музея Константин Голодяев, прогулка станет настоящим путешествием во времени. "Расскажем, чем жили люди на одной из самых первых улиц нашего города", — сказал он.
Музей Новосибирска был основан в июле 1993 года. Городской музей является неоднократным победителем различных российских и международных конкурсов. В мае 2018 года его проект под названием «Новосибирск — город-музей» получил международную премию в Страсбурге.
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