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В Греко-римском музее Александрии обнаружили тайник с сотнями предметов древней керамики
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В Греко-римском музее Александрии обнаружили тайник с сотнями предметов древней керамики 

АртГид 6 июля 2018
Фото: АртГид
Египетское министерство древностей сообщило об обнаружении в Греко-римском музее Александрии сотен предметов древней керамики, спрятанных в укрытии, созданном, скорее всего, во время Второй мировой войны. Горшки и другие сосуды, относящиеся к греческому, римскому, коптскому и исламскому периодам были обнаружены во время реставрационных работ в саду музея. Специалисты полагают, что укрытие было создано, скорее всего, британским археологом Аланом Роу и его сотрудниками во время Второй мировой войны для защиты от мародерства и бомбардировок. Процесс был осуществлен очень быстро и без регистрации и записей в документах музея. В укрытии обнаружена целая коллекция керамики разных размеров и форм, в том числе кремационные урны «хидари», использовавшиеся древними греками, расписные сосуды, большие блюда и посуда древнегреческих, римских и византийских мастеров.
Источник: artdaily
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