Украинского художника Гапчинского обокрали в Москве

Деловой партнер художника обратилась в полицию еще 16 июня, рассказав, что из пустующей квартиры Гапчинского в Сытинском пер. пропали вещи. «По словам заявительницы, исчезли две люстры, ноутбук и 24 картины. Стоимость похищенного художник оценил в 12,4 млн руб.», — поделились в полиции.

5 июля по итогам проверки было возбуждено уголовное дело о краже. Сейчас ведется следствие.

Известность Дмитрию Гапчинскому принесла серия иллюстраций «Почему девочка злится». Его супруга Евгения Гапчинская — также известный украинский живописец. У Гапчинских несколько галерей на Украине и в России.