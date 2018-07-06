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Украинского художника Гапчинского обокрали в Москве
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Украинского художника Гапчинского обокрали в Москве 

Газета.Ru 6 июля 2018
Фото: Maxim Zmeyev/Reuters
В центре Москвы обокрали квартиру украинского художника Дмитрия Гапчинского, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Деловой партнер художника обратилась в полицию еще 16 июня, рассказав, что из пустующей квартиры Гапчинского в Сытинском пер. пропали вещи. «По словам заявительницы, исчезли две люстры, ноутбук и 24 картины. Стоимость похищенного художник оценил в 12,4 млн руб.», — поделились в полиции.
5 июля по итогам проверки было возбуждено уголовное дело о краже. Сейчас ведется следствие.
Известность Дмитрию Гапчинскому принесла серия иллюстраций «Почему девочка злится». Его супруга Евгения Гапчинская — также известный украинский живописец. У Гапчинских несколько галерей на Украине и в России.
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