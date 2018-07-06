J-FEST SUMMER возвращается

Крупнейший в России фестиваль японской культуры под открытым небом во второй раз пройдет на площади перед Музеем современного искусства «Гараж» 4 и 5 августа 2018 года.

J-FEST Summer — один из самых ярких фестивалей японской культуры — пройдет в московском Парке Горького на площади перед музеем «Гараж». Праздник станет одним из главных событий года Японии в России и познакомит жителей и гостей столицы с удивительной культурой страны восходящего солнца.

Японский фестиваль J-FEST проводится в России с 2009 года. В 2017 году фестиваль, впервые прошедший в новом формате под открытым небом в сотрудничестве с Музеем современного искусства «Гараж», стал одним из самых популярных культурных событий в Москве: за два дня его посетили почти 96000 человек. Сочетание уникальной атмосферы японского летнего праздника, насыщенной программы и красоты традиционной культуры делает J-FEST одним из самых ожидаемых летних мероприятий этого года.

J-FEST Summer — первая в России вариация на тему традиционных японских фестивалей Natsu Matsuri (Нацу Мацури). Изначально они проводились, чтобы почтить память предков и поклониться богам, а также поблагодарить их за урожай. Сегодня Нацу Мацури — любимый праздник взрослых и детей в Японии, который включает в себя три основные составляющие: старинный танец бон-одори, ярмарку и особую атмосферу традиционного японского фестиваля.

Бон-одори — один из главных символов японских летних фестивалей. Присоединиться к танцу может каждый желающий: двигаясь вокруг деревянной сцены, участники выполняют простые движения, которые легко запомнить и повторить.

Этим летом, гости фестиваля смогут поучаствовать в увлекательных мастер-классах, попробовать популярные блюда японской кухни, а также приобрести памятные сувениры, товары из Японии, авторские аксессуары и многое другое. Лучшие мастера из Японии и России раскроют секреты чайной церемонии и каллиграфии, икебаны и бонсай, традиционных ремесел и боевых искусств, а декор в японском стиле с бумажными фонариками и отделкой текстилем создаст атмосферу традиционного летнего фестиваля.

Ежегодный фестиваль J-FEST организуется по инициативе российских и японских компаний при участии посольства Японии в России, а также в сотрудничестве с Музеем современного искусства «Гараж» и Парком Горького. Мероприятие является уникальным событием и посвящено японской культуре.

Вход на фестиваль бесплатный. Подробная программа появится позднее на официальном сайте мероприятия http://j-fest.org/ а также на сайте Музея современного искусства «Гараж» www.garagemca.org.

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