Интересные события в Москве 6, 7 и 8 июля 2018 года

Поиграть в карты с Пушкиным, побродить по «коридорам Высоцкого» или, может быть, попасть в загадочный лес Кирилла Серебренникова ? Эти и другие маршруты — в нашем традиционном гиде по событиям столицы.

Мультфильм «Распрекрасный принц»

Принц Филипп Очаровательный предлагает выйти за него замуж каждой встречной девушке. В итоге его руки и сердца одновременно жаждут Золушка, Белоснежка и Спящая красавица. Все это результат не столько любвеобильности принца, сколько дара, которым его наделили при рождении и от которого он теперь должен спасти как себя, так и все королевство. От продюсера «Шрэка», «Кота в сапогах» и «Новых приключений Золушки». Смотрите в кинотеатрах Москвы.

Выставка Андрея Бильжо. «Положение „вне игры“»

В Мультимедиа Арт Музее продолжается выставка художника-карикатуриста Андрея Бильжо . Это выставка о футболе, но не только, а, скорее, об атмосфере, которая возникает на стадионе во время матча. «Я смотрел не на игру футболистов, а на болельщиков. На их реакции. Одноклассники долго потом смеялись надо мной. Футбол я смотрю, только когда идет чемпионат Европы или мира. Вот здесь во мне просыпается страстный зритель, а не болельщик. Непредсказуемость происходящего завораживает. Документальность — подкупает. Драма, и не одна, разворачивается на твоих глазах. Радость и трагедия. Взлеты и падения — в прямом и переносном смысле. Подлость и благородство. Тупость и гибкость. Хитрость и наивность. Смех и слезы. Талант и бездарность. Героизм и трусость. Самоотверженность и полный пофигизм. Демонстративность и погружение в себя. На футбольном поле ничего невозможно скрыть. Мне интересна не только и не столько сама игра, сколько детали», — говорит сам художник. Cтоимость входного билета — 500 рублей.

Выставка Керима Рагимова «Человеческий проект»

Еще одна выставка, на которую стоит обратить внимание, зайдя в Мультимедиа Арт Музей, — это «Человеческий проект» Керима Рагимова. Он начал его в 1994 году. В картинах и рисунках, созданных на основе медийных образов, художник представляет анонимные групповые портреты. Герои «Человеческого проекта» связаны определенным эмоциональным состоянием — болью, радостью, гневом или гордостью. Керим Рагимов пытается разобраться, что такое гуманизм в эпоху массмедиа, когда событие создается на глазах. Cтоимость входного билета — 500 рублей.

Концерт Пегги Гоу Пегги Гоу — южнокорейская девушка-диджей, в марте этого года попавшая на обложку культового музыкального журнала Mixmag. Путь от дебютного релиза до обложки влиятельного журнала Пегги Гоу прошла всего за два года: первый EP Гоу The Art of War Part 1 вышел на лейбле Rekids в январе 2016-го. В пятницу 6 июля Пегги выступит на сцене Artel «Бессонница». Начало в 23:00, стоимость билетов — от 900 рублей.

Спектакль «Сон в Летнюю ночь»

Действие знаменитой пьесы Шекспира, поставленной Кириллом Серебренниковым, разворачивается в четырех пространствах. Это спектакль-путешествие, в котором зрители блуждают по полному опасностей лесу вместе с персонажами. Стихотворный шекспировский текст монтируется с прозаическими вставками от драматурга Валерия Печейкина — герои как бы попадают на прием к психоаналитику, пытаясь и не умея справиться с подсознательными страхами. Начало спектакля 6 июля в 19:00, наличие билетов необходимо уточнять в кассах.

Иммерсивный спектакль «Пиковая дама»

“Пиковая дама” — это, как ее называют авторы, опера-променад, где в роли гида выступает Александр Пушкин. Он ведет за музыкантами и артистами оперы и балета, которые исполняют «Пиковую даму» Чайковского. Зрителей должно быть не более пятидесяти четырех— по количеству карт в классической колоде. Спектакль покажут 6 июля в усадьбе Гончарова-Филипповых. Начало спектакля в 19:00 и в 21:30. Минимальная стоимость билетов начинается в зависимости от выбранного времени: от 6900 рублей (более позднее) до 8900 рублей (более раннее).

Выставка «Коридоры. Семь миров Высоцкого»

В Еврейском музее и центре толерантности открылась выставка «Коридоры. Семь миров Высоцкого». Планируется, что это — начало большой серии о деятелях искусства еврейского происхождения, которую музей намерен показывать в дальнейшем. «В Риме жили евреи Высоцкие //Неизвестные в высших кругах», — писал поэт. Авторы экспозиции предлагают посетителям новый взгляд на жизнь и творчество Владимира Высоцкого. Выставка в буквальном смысле представляет собой последовательность коридоров. Войдя в один из коридоров, посетитель попадет в столичную коммуналку, в другом окажется в московской подворотне, в третьем заглянет в прифронтовой окоп, а в четвертом завернет в советскую пивную. Стоимость входного билета на выставку — 300 рублей.