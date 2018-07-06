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РМК едет на международную выставку «Иннопром-2018»
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РМК едет на международную выставку «Иннопром-2018» 

РИА «ФедералПресс» 6 июля 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
Русская медная компания примет участие в международной промышленной выставке «Иннопром», которая пройдет в Екатеринбурге с 9 по 12 июля.
В этом году стенд РМК будет посвящен роли меди в эволюции цивилизации, тому, как ее использование способствовало появлению и совершенствованию технологий, которые не только повысили качество жизни людей, но и позволили человеку развивать новые направления деятельности.
На стенде «Медь — ДНК цивилизации» гостям будут представлены ключевые инвестиционные проекты РМК в горнодобывающей и металлургической отраслях. В центре внимания на выставке «Иннопром-2018» будут Михеевский и Томинский горно-обогатительные комбинаты, завод «Карабашмедь» и Кыштымский медеэлектролитный завод. Компания расскажет, какие проекты будут реализованы на предприятиях в ближайшие годы, как они скажутся на конкурентоспособности РМК и всей российской промышленности, а также на благополучии населения муниципальных образований, на территориях которых работают производства.
«Участие в международной промышленной выставке «Иннопром» традиционно является одним из центральных событий года для нашей компании, — рассказал президент РМК Всеволод Левин. — Это возможность подвести промежуточные итоги, обозначить планы развития, сопоставить свои проекты с основными тенденциями, вызовами и потребностями не только российской, но и мировой промышленности. Уверен, что и в этом году выставка «Иннопром» станет площадкой для эффективного делового общения и обсуждения стратегически важных для России проектов».
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