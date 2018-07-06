РМК едет на международную выставку «Иннопром-2018»

Русская медная компания примет участие в международной промышленной выставке «Иннопром», которая пройдет в Екатеринбурге с 9 по 12 июля.

В этом году стенд РМК будет посвящен роли меди в эволюции цивилизации, тому, как ее использование способствовало появлению и совершенствованию технологий, которые не только повысили качество жизни людей, но и позволили человеку развивать новые направления деятельности.

На стенде «Медь — ДНК цивилизации» гостям будут представлены ключевые инвестиционные проекты РМК в горнодобывающей и металлургической отраслях. В центре внимания на выставке «Иннопром-2018» будут Михеевский и Томинский горно-обогатительные комбинаты, завод «Карабашмедь» и Кыштымский медеэлектролитный завод. Компания расскажет, какие проекты будут реализованы на предприятиях в ближайшие годы, как они скажутся на конкурентоспособности РМК и всей российской промышленности, а также на благополучии населения муниципальных образований, на территориях которых работают производства.