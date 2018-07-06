Библиотека №249 представит выставку живописи «Краски лета»

С 11 июля в библиотеке №249 Зеленограда в корпусе 607а начнет свою работу выставка живописи «Краски лета». Экспозиция, выполненная в технике laprima художницы Лили Пирвели, проработает в библиотеке 6 микрорайона до 11 августа.

С полотен автора смотрят дикие маки, прекрасные в своей яркости и одновременной хрупкости. В работах автора очевидно ярко выраженное желание отразить красоту окружающего мира, живой природы, все краски жизни. Картины Лили наполнены солнечной энергией, передают светлое настроение ощущения радости бытия, буквально сверкают всеми гранями жизненных возможностей, дарят незабываемые впечатления и веру в красоту человеческой души.

Мак — цветок, соединивший в себе разнообразные символы: он может означать как страстную любовь, так и мечтательность, молодость и общительность, быть знаком грусти и воспоминаний. Маки в работах Лили бывают непокорными и дерзкими, а бывают нежными и мечтательными… А какие маки выберете для себя вы?

Лили Пирвели является основателем и директором агентства международного сотрудничества «Инглима» (Россия — Грузия — Франция — Великобритания). В задачи агентства входит продвижение национальных культур и углубление международных связей в области культуры. Работы Лили стали популярны в разных странах мира и на сегодняшний день находятся в частных собраниях серьезных ценителей живописи.