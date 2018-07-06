Челябинцев приглашают на семейные лекции и мастер-классы по преображению городской среды

Челябинцев приглашают на семейный фестиваль городской среды «Все просто», который состоится 21 и 22 июля. На викенде горожане посетят лекции и мастер-классы, посвященные проблемам мегаполиса, его экологии и архитектуре, а также узнают, как реализуются проекты по их решению. Также для участников подготовят детскую игровую зону, концертную программу и дизайн-маркет.

Все просто" — это не только название, но это и философия нашего фестиваля. Мы верим, что для того, чтобы менять окружающее пространство к лучшему, не нужно придумывать «сложные» решения, можно просто начать с себя, со своей квартиры и своего двора", —сообщают организаторы.

Любителям стрит-арта предлагают взять урок по графическому искусству и поговорить с художниками о влиянии графики на облик города. Параллельно с основной программой организуют кинопоказы под открытым небом. Зрители выберут лучшую картину российских режиссеров путем голосования.

Фестиваль пройдет на площадке SVOBODA2. В прошлом году мероприятие посетили более 4000 человек. Подробная информация в группе.