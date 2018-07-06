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Челябинцев приглашают на семейные лекции и мастер-классы по преображению городской среды
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Челябинцев приглашают на семейные лекции и мастер-классы по преображению городской среды 

Хорошие новости 6 июля 2018
Фото: Хорошие новости
Челябинцев приглашают на семейный фестиваль городской среды «Все просто», который состоится 21 и 22 июля. На викенде горожане посетят лекции и мастер-классы, посвященные проблемам мегаполиса, его экологии и архитектуре, а также узнают, как реализуются проекты по их решению. Также для участников подготовят детскую игровую зону, концертную программу и дизайн-маркет.
Все просто" — это не только название, но это и философия нашего фестиваля. Мы верим, что для того, чтобы менять окружающее пространство к лучшему, не нужно придумывать «сложные» решения, можно просто начать с себя, со своей квартиры и своего двора", —сообщают организаторы.
Любителям стрит-арта предлагают взять урок по графическому искусству и поговорить с художниками о влиянии графики на облик города. Параллельно с основной программой организуют кинопоказы под открытым небом. Зрители выберут лучшую картину российских режиссеров путем голосования.
Фестиваль пройдет на площадке SVOBODA2. В прошлом году мероприятие посетили более 4000 человек. Подробная информация в группе.
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