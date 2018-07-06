Штурмовики Су-25 поздравили американцев с Днем независимости

Необычный казус произошел в США. Музей авиации и космоса в Сан-Диего решил поздравить соотечественников с Днем независимости. Написали слова приветствия в социальных сетях и прикрепили фотографию — летящую в небе группу штурмовиков Су-25.

Как пишет издание Task&Purpose, в соцсетях появилась фотография летящих штурмовиков, выпускающих дым цветов российского флага. А еще музей пригласил американцев к себе, чтобы почтить память величайших героев в истории космоса. Пользователи тут же начали писать комментарии по этому поводу, в том числе и такие: «Слава советским и российским пилотам!». И несмотря на сотню откликов, пост продержался до следующего дня.

Представители русского издательского комплекса «Гангут» тоже обратили внимание на публикацию и отметили, что фотография, о которой идет речь, была сделана на параде в Санкт-Петербурге в прошлом году. Фото в группу американского музея взяли без разрешения. В самом музее авиации и космоса появившийся пост с фотографией российских штурмовиков не прокомментировали.