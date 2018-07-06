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Выставка «Архитектор Михаил Посохин. Избранное» открылась в Новом Манеже в Москве
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Выставка «Архитектор Михаил Посохин. Избранное» открылась в Новом Манеже в Москве 

ТАСС 6 июля 2018
МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Выставка объектов архитектуры, реализованных коллективом ОАО «Моспроект-2» имени М. В. Посохина, возглавляемым народным архитектором России Михаилом Михайловичем Посохиным, открылась в Новом Манеже в Москве в пятницу. Среди прочего посетители увидят проект воссоздания храма Христа Спасителя, сообщает пресс-служба выставочного зала.
"Выставка «Архитектор Михаил Посохин. Избранное» пройдет с 6 июля по 3 августа 2018 года. «Моспроект-2» имени М. В. Посохина за последние 10-15 лет выдвинул ряд принципиально инновационных проектов. В одних случаях предметом новизны по преимуществу является урбанистическая концепция, в других — нетривиальное архитектурно-образное решение, в-третьих — инженерно-конструктивная схема", — говорится в сообщении.
На выставке можно увидеть проекты реконструкции здания Государственной Думы в Охотном ряду, реконструкции и технического перевооружения корпуса № 1 Московского Кремля, реконструкции и реставрации Большого Кремлевского Дворца. Также в экспозиции представлены проекты, связанные с реставрацией, реконструкцией и воссозданием утраченных зданий: Старый Гостиный двор, торгово-рекреационный комплекс «Охотный ряд» на Манежной площади, восстановление после пожара ЦВЗ «Манеж», превращение ГМЗ «Царицыно» в дворцовый комплекс.
"Особое место среди них занимает воссоздание кафедрального собора русской православной церкви — Храма Христа Спасителя на улице Волхонка", — говорят организаторы.
Об архитекторе
Михаил Михайлович Посохин — потомственный архитектор. Его отец Михаил Васильевич Посохин почти четверть века занимал пост главного архитектора Москвы, среди его проектов — высотка на Кудринской площади и застройка Нового Арбата.
В 1993 году Михаил Михайлович возглавил «Моспроект-2» и сумел вывести его из кризиса. На сегодняшний день Посохин является автором более 300 проектов общественных зданий и сооружений, формирующих современный облик Москвы и ее центра.
Удостоен почетных званий: народный архитектор Российской Федерации, академик Российской академии художеств, академик Академии архитектуры и строительных наук, вице-президент Союза архитекторов России, член архитектурного совета Москвы, член Московского отделения союза художников.
Отмечен орденами Почета, Дружбы, «За заслуги перед Отечеством» I степени; благодарностями президента РФ, грамотами правительства РФ, благодарностями мэра Москвы, а также наградами Русской православной церкви.
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