Выставка «Архитектор Михаил Посохин. Избранное» открылась в Новом Манеже в Москве

МОСКВА, 6 июля. / ТАСС /. Выставка объектов архитектуры, реализованных коллективом ОАО «Моспроект-2» имени М. В. Посохина, возглавляемым народным архитектором России Михаилом Михайловичем Посохиным, открылась в Новом Манеже в Москве в пятницу. Среди прочего посетители увидят проект воссоздания храма Христа Спасителя , сообщает пресс-служба выставочного зала.

"Выставка «Архитектор Михаил Посохин. Избранное» пройдет с 6 июля по 3 августа 2018 года. «Моспроект-2» имени М. В. Посохина за последние 10-15 лет выдвинул ряд принципиально инновационных проектов. В одних случаях предметом новизны по преимуществу является урбанистическая концепция, в других — нетривиальное архитектурно-образное решение, в-третьих — инженерно-конструктивная схема", — говорится в сообщении.

На выставке можно увидеть проекты реконструкции здания Государственной Думы в Охотном ряду, реконструкции и технического перевооружения корпуса № 1 Московского Кремля, реконструкции и реставрации Большого Кремлевского Дворца. Также в экспозиции представлены проекты, связанные с реставрацией, реконструкцией и воссозданием утраченных зданий: Старый Гостиный двор, торгово-рекреационный комплекс «Охотный ряд» на Манежной площади, восстановление после пожара ЦВЗ «Манеж», превращение ГМЗ «Царицыно» в дворцовый комплекс.

"Особое место среди них занимает воссоздание кафедрального собора русской православной церкви — Храма Христа Спасителя на улице Волхонка", — говорят организаторы.

Об архитекторе

Михаил Михайлович Посохин — потомственный архитектор. Его отец Михаил Васильевич Посохин почти четверть века занимал пост главного архитектора Москвы, среди его проектов — высотка на Кудринской площади и застройка Нового Арбата.

В 1993 году Михаил Михайлович возглавил «Моспроект-2» и сумел вывести его из кризиса. На сегодняшний день Посохин является автором более 300 проектов общественных зданий и сооружений, формирующих современный облик Москвы и ее центра.

Удостоен почетных званий: народный архитектор Российской Федерации, академик Российской академии художеств, академик Академии архитектуры и строительных наук, вице-президент Союза архитекторов России, член архитектурного совета Москвы, член Московского отделения союза художников.