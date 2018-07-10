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Стенд российского легпрома представлен на «Иннопроме-2018» в Екатеринбурге
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Стенд российского легпрома представлен на «Иннопроме-2018» в Екатеринбурге 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл — РИА Новости. Защитные костюмы от термических рисков и производственных загрязнений, антиэлектростатические материалы и утеплители, костюмы для активного отдыха, термобелье, обувь из микрофибры, outdoor-продукция и другие актуальные разработки представлены на стенде российского легпрома на международной промышленной выставке «Иннопром-2018» в Екатеринбурге.
Как сообщает пресс-служба Программы развития конкурентоспособности текстильной и легкой промышленности России «Рустекстиль», в числе выставленной российской продукции — обувь от компаний «Модерам», «Фарадей», «Юничел», спецодежда предприятий «Чайковский текстиль», «Восток-Сервис-Спецкомплект», «ФПГ „Энергоконтракт“, одежда для спорта и активного отдыха от „STAYER“, „DragonFly“ и „КароСпорт“, а также утеплители и материалы от фабрики нетканых материалов „Весь Мир“.
»Уже в первый день стенд пользуется повышенным интересом посетителей, что увеличивает вероятность нахождения новых партнёров по бизнесу, в том числе, по вопросам сотрудничества и расширения производства", — отметили в пресс-службе.
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