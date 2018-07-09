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В Екатеринбурге открылась выставка «Иннопром-2018»
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В Екатеринбурге открылась выставка «Иннопром-2018» 

RT на русском 2 часа назад
Фото: The Village
В Екатеринбурге открылась международная промышленная выставка «Иннопром-2018», сообщает URA.RU.
В этом году страной-партнёром является Республика Корея. Тема форума — «Цифровое производство».
Южная Корея привезла более 105 промышленных компаний и свыше 400 делегатов. С корейской стороны в церемонии открытия принял участие замглавы правительства, министр стратегии и финансов Ким Донг Ён.
Россию представили полпред президента на Урале Николай Цуканов, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Как отметили в Минпромторге, по оценкам экспертов к 2020 году мировой рынок технологии цифровых производств превысит $700 млрд, а к 2025 году расширится до уровня $3-4 трлн за счёт новых продуктов и сервисов.
Что касается выставки «Иннопром-2018», то в этом году в ней участвуют делегации из 95 стран. На выставочных стендах представлено более 600 компаний.
Ранее Nation News сообщало, что стали известны даты проведения Петербургского международного экономического форума в 2019 году.
RT на русском: последние новости
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