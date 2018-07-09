В Екатеринбурге открылась выставка «Иннопром-2018»

В Екатеринбурге открылась международная промышленная выставка «Иннопром-2018», сообщает URA.RU.

В этом году страной-партнёром является Республика Корея. Тема форума — «Цифровое производство».

Южная Корея привезла более 105 промышленных компаний и свыше 400 делегатов. С корейской стороны в церемонии открытия принял участие замглавы правительства, министр стратегии и финансов Ким Донг Ён.

Как отметили в Минпромторге , по оценкам экспертов к 2020 году мировой рынок технологии цифровых производств превысит $700 млрд, а к 2025 году расширится до уровня $3-4 трлн за счёт новых продуктов и сервисов.

Что касается выставки «Иннопром-2018», то в этом году в ней участвуют делегации из 95 стран. На выставочных стендах представлено более 600 компаний.

Ранее Nation News сообщало, что стали известны даты проведения Петербургского международного экономического форума в 2019 году.