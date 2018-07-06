Витебск приглашает на вернисаж легендарной музы Марка Шагала

Каждый раз, всматриваясь в полотно полета над Витебском Марка Шагала и его музы Беллы , становишься невольным свидетелем воздушного ощущения оторванности от земли, которое всегда появляется во время влюбленности. Свою первую любовь один из самых известных представителей художественного авангарда сохранил в своей памяти и сердце навсегда, даже после ее смерти продолжая писать ее портреты, которых сохранилось около 100.

Именно поэтому на родине художника в Арт-центре Марка Шагала, сообщает БЕЛТА, открылась экспозиция «Белла Шагал. Портрет жены художника», приуроченная ко дню рождения мастера, который отмечается 6 июля.

Летний вернисаж включает копии фотодокументальных материалов, рассказывающих о семье Розенфельдов (девичья фамилия Беллы), графические работы Шагала из коллекции музея, предметы, воссоздающие атмосферу быта начала ХХ века, издания книги Беллы Шагал «Горящие огни».

Улицы Витебска сохранили в своей исторической памяти и первую встречу художника с будущей супругой в 1909 году. Через 6 лет они поженились и провели вместе 29 лет, вплоть до трагической смерти Беллы в США. Все это время Шагал не уставал признаваться в любви и посвящать любимой жене свои картины. В автобиографии мастер резца и кисти напишет, что рядом со своей музой он ощущал необыкновенный покой, невесомость, даже полет. Он так ее и рисовал — легкую, летящую, влюбленную.

Кстати, впервые на витебской выставке экспонируется авторская литография, выполненная по работе Марка Шагала «День рождения». Из материалов экспозиции можно узнать редкие факты из истории этой белорусской провинции, ее еврейской общины, а сама Белла предстает не только в образе феи великого художника, ее образ, признаются искусствоведы, является самодостаточным. Супруга живописца была прекрасно образованная женщина, «наделенная острым умом, тонким пониманием культурной ситуации и литературным талантом».

Марк Шагал прожил долгую, почти вековую творческую жизнь, создав богатую галерею мозаик и полотен, витражей и скульптур. «Все можно изменить в жизни и в искусстве, и все изменится, когда мы избавимся от стыда, произнося слово Любовь. В нем настоящее искусство: вот все мое мастерство и вся моя религия», — признавался увлеченный гений авангардного искусства.