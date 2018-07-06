В Саратове пройдут очередные «Городские выходные»

В воскресенье, 8 июля, в 14.00 на улице Волжской в рамках фестиваля «Городские выходные» будет организована тематическая выставка, посвященная Дню семьи, любви и верности, сообщает мэрия.

На выставочных стендах будут представлены организации и компании, услуги которых могут понадобиться для организации свадебного торжества, а именно: салоны оформления свадеб «Инь — янь», «Босс» и «Всё для свадьбы», салон цветов «Букетофф», туристическая фирма «Турпрофи», ювелирный салон. Студия «Сила красоты» обеспечит всех желающих скидкой на свои услуги, а фото-студии «Рассвет» и «Сувенир-фото» представят на выставке свои фото-зоны.