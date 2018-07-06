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В Саратове пройдут очередные «Городские выходные»
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В Саратове пройдут очередные «Городские выходные» 

АиФ 6 июля 2018
Фото: АиФ
В воскресенье, 8 июля, в 14.00 на улице Волжской в рамках фестиваля «Городские выходные» будет организована тематическая выставка, посвященная Дню семьи, любви и верности, сообщает мэрия.
На выставочных стендах будут представлены организации и компании, услуги которых могут понадобиться для организации свадебного торжества, а именно: салоны оформления свадеб «Инь — янь», «Босс» и «Всё для свадьбы», салон цветов «Букетофф», туристическая фирма «Турпрофи», ювелирный салон. Студия «Сила красоты» обеспечит всех желающих скидкой на свои услуги, а фото-студии «Рассвет» и «Сувенир-фото» представят на выставке свои фото-зоны.
Для памятных фотосессий также будут предоставлены два ретро-автомобиля «Чайка» и «ЗИЛ».
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