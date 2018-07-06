В Черемушках открылась выставка абстракционизма «ЭКЗО-графика»

Разнообразие стилистики, идей, творческих подходов и оригинальных исполнений можно увидеть в выставке художника-абстракциониста Сергея Куприянова , которая представлена до 15 июля в фойе малого зала центра культуры и искусства «Меридиан».

Также в экспозиции представлены графические произведения «Красная доминанта», «Синяя доминанта» и «Дорога». Первые две работы выполнены в стилистике монохромы. Последняя символизирует продолжение пути, дорогу, которую должен пройти художник.