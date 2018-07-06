В Черемушках открылась выставка абстракционизма «ЭКЗО-графика» 

Разнообразие стилистики, идей, творческих подходов и оригинальных исполнений можно увидеть в выставке художника-абстракциониста Сергея Куприянова, которая представлена до 15 июля в фойе малого зала центра культуры и искусства «Меридиан».
Открывает экспозицию графическая работа, символизирующая рождение мира человека. Выполненная в круге, она получила название «Начало». Крупные графические работы Сергея Куприянова — из теоретического наследия Казимира Малевича, который «описал» технику создания набросков при помощи штрих-идеограмм. В этой манере выполнена работа «Сверху — вниз»: верхняя графика — Пабло Пикассо, средняя — Казимир Малевич, нижняя часть — Жан Метценже, слева — Любовь Попова, справа — Надежда Удальцова.
Также в экспозиции представлены графические произведения «Красная доминанта», «Синяя доминанта» и «Дорога». Первые две работы выполнены в стилистике монохромы. Последняя символизирует продолжение пути, дорогу, которую должен пройти художник.