Ещё
В Черемушках открылась выставка абстракционизма «ЭКЗО-графика»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Ты водишь!
Комедия
Купить билет
Пылающий
Детектив, Драма
Купить билет

В Черемушках открылась выставка абстракционизма «ЭКЗО-графика» 

Мои Черемушки 6 июля 2018
Фото: Мои Черемушки
Разнообразие стилистики, идей, творческих подходов и оригинальных исполнений можно увидеть в выставке художника-абстракциониста Сергея Куприянова, которая представлена до 15 июля в фойе малого зала центра культуры и искусства «Меридиан».
Открывает экспозицию графическая работа, символизирующая рождение мира человека. Выполненная в круге, она получила название «Начало». Крупные графические работы Сергея Куприянова — из теоретического наследия Казимира Малевича, который «описал» технику создания набросков при помощи штрих-идеограмм. В этой манере выполнена работа «Сверху — вниз»: верхняя графика — Пабло Пикассо, средняя — Казимир Малевич, нижняя часть — Жан Метценже, слева — Любовь Попова, справа — Надежда Удальцова.
Также в экспозиции представлены графические произведения «Красная доминанта», «Синяя доминанта» и «Дорога». Первые две работы выполнены в стилистике монохромы. Последняя символизирует продолжение пути, дорогу, которую должен пройти художник.
Мои Черемушки: последние новости
Жителей Черемушек познакомят с техникой японской живописи тушью суми-э В Черемушках пройдут публичные слушания Театральный кружок «Оле-Лукойе» открылся в Черемушках
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы фильм «12 стульев»32
Милые ляпы в советских фильмах
«А ты точно актер?»: звезды, пугающие внешностью8
Клип Ники Минаж набрал полтора миллиона просмотров за сутки15
Фильмы, предсказавшие события из будущего3
Видео
03:35
Клип Ники Минаж набрал полтора миллиона просмотров за сутки
Концерты
02:57
Почему за кадром «Земли Санникова» все поссорились
Кино
00:54
Победительницу «Евровидения» обвиняют в плагиате
Концерты
10:05
Что делают с фильмами спецэффекты
Кино
03:59
Милые ляпы в советских фильмах
Кино
10:58
Актеры, которые начинали как футболисты
Кино
11:59
Самые стоящие экранизации книг
Кино
02:57
Как колхозники обогатились на «Вечном зове»
Кино
03:26
Знаменитая певица застряла под потолком на концерте
Концерты
08:23
В кого превращаются актеры из триллеров без грима
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение