Омские художники начали расписывать стену Егора Летова

Рисунки на поверхность перенесли ночью с помощью проектора. В ночь с 5 на 6 июля омские художники собрались в Чкаловском поселке возле здания на Индустриальной, 5. Именно там располагается стена в память о лидере панк-группы «Гражданская оборона» Егоре Летове

— Сегодня ночью перенесли на Стену Егора Летова рисунки с помощью проектора. Атмосфера была потрясающая: ночь, звезды, портреты Егора Летова на стене, ребята поют его песни и играют. Спонтанный гармоничный джем-сейшн на укулеле и флейте от Алексея Нагибина и Вячеслава Губченко вдохновлял художников, — поделилась «ВКонтакте» художница Елена Свешникова

Ребята не только рисовали — заодно они превратили пустые банки из-под краски в барабаны, спели лирические песни, устроили спонтанный мастер-класс по рисованию баллонами.

— Андрей Север ловко орудовал баллончиком на 5-метровой лестнице. Живописец Николай Молодцов наносил точные мазки яркого цвета валиком на 4-метровой ручке, Евгения Шипилина, Елена Свешникова быстро заполняли более мелкие плоскости. Все идет по плану! Конечно, мы только начали работу и будем встречаться еще, — подытожили авторы идеи.

Фото: группа ВК «Стена Егора Летова в Омске»