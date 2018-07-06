В Оперном театре заменят старый занавес на новый — с весёлой картиной

В Оперном театре заменят занавес — нынешний встречает гостей с начала 80-х, а потому изрядно износился.

— Федеральный Минкульт выделил 5 миллионов на замену занавеса, — рассказал директор Оперного театра Андрей Шишкин . — У нас их будет сразу два. Первый, раздвижной — это классика: красный бархат с золотой тесьмой. Второй занавес сделан из единого полотна и оснащен подъемно-опускным механизмом. Кроме того, теперь зритель будет видеть второй оркестр сразу: раньше во время действа он был скрыт.

Автором нового занавеса стала главный художник Большого театра Альона Пикалова . Сделают же его в Санкт-Петербурге.

На новом занавесе будет изображена картина Михаила Ларионова «Улица в провинции», хранящаяся в Музее изобразительных искусств. Эта часть занавеса будет создаваться непосредственно в театре — полотно размером 1,85 на 11,75 м распишут наши художники-декораторы. Оперному позволили использовать картину не только для того, чтобы «переодеться», но и для дизайна печатной продукции.

Кроме того, Оперный театр полностью обновил айдентику и перезапустит сайт. Кстати, разработал новую бренд-концепцию один из авторов логотипа Екатеринбурга Ekat-erin-burg Владислав Деревянных.

— Это амбициозный проект для города и горожан. Он позиционирует Екатеринбург для гостей и иностранцев как культурный завод: в новом логотипе заложена связь индустриального края, Урала и театра, — отмечает дизайн-директор РА «Восход» Владислав Деревянных. — Помимо визуального вмешательства, мы хотели сделать функциональный стиль. В старых афишах было сложно ориентироваться — теперь все просто и лаконично.

Ранее Оперному театру выделили 66 миллионов рублей на ремонт гардероба, туалетов и подвала. Работы планируется закончить к 2024 году.