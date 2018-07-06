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Выставка «175 лет нижегородской фотографии» открывается в Нижнем Новгороде
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Выставка «175 лет нижегородской фотографии» открывается в Нижнем Новгороде 

Нижегородская правда 6 июля 2018
Фото: Нижегородская правда
Выставка «175 лет нижегородской фотографии» открывается в Нижнем Новгороде. 12 июля в 17.30 «Русский музей фотографии» ждёт посетителей на открытие уникальной выставки из фондов музея фотографии и частных собраний.
Экспозиция охватывает период, начиная с 1970-х гг. по наши дни. Истоки современной нижегородской фотографии можно найти не только в дореволюционной традиции и официальной советской фотохронике, но и в таком замечательном явлении, как деятельность горьковского фотоклуба «Волга», созданного в 1973 году. Поэтому на выставке будут представлены работы фотографов нескольких поколений. Это авторы, давно причисленные к классикам нижегородской фотографии, чьи работы хранятся в фондах музея, и те, кто впервые взял в руки фотокамеру несколько лет назад.
Выставка позволяет проследить не только преемственность традиций, но и революционные изменения, произошедшие на рубеже веков. Фотографы «Волги» в 1970-1980-е гг. снимали на пленку и вручную печатали свои фотографии. Цветная фотопленка была тогда большой редкостью. Это было время черно-белых снимков. В 1990-е гг. цветная пленка стала доступна профессионалам и фотолюбителям. С приходом цифровых технологий в фотографии появился не только цвет, но и широкие возможности компьютерной обработки изображений.
Как менялся визуальный канон, как развивались фотографические технологии, какие темы были и остаются актуальными для нижегородских авторов в последние пятьдесят лет, что дало фотографии наше время? Перед вами выставка, которая отражает живую историю нижегородской фотографии и тем самым дает повод для размышления о ее прошлом, настоящем и будущем.
Выставка продлится до 26 августа. (6+)
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