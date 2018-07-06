Художница из Истры выдвинула проект по благоустройству подъездов на премию «Наше Подмосковье»

Алевтина Кузмичева — художник‐примитивист. А в узких кругах ‐ еще и «народный» художник. Свой проект по благоустройству подъездов Алевтина Михайловна выдвинула на конкурс «Наше Подмосковье».

Источник фото: телеканал «360»

Занимается росписью художница уже два года, а лейтмотив ее творчества один — не сорить и не портить стены надписями. На сегодняшний день в коллекции художницы более 400 картин. Этого хватило на четыре подъезда своего дома и на пять соседних.

«У нас Алевтина Михайловна очень красивые картины рисует, нас это радует — у нас красиво, чисто, аккуратно», — говорит жительница дома № 38 Тамара Белкина.

Источник фото: телеканал «360»

Вдохновение для своих работ Алевтина Михайловна черпает из детских сказок и книг. Ранее она работала учителем физики и некоторое время была главой администрации поселка Глебовский. Сейчас же женщина на пенсии, и чего уж таить — занялась творчеством в том числе и чтобы не сидеть дома.

«Я вижу, как радуются люди. Удивительное дело — бескорыстно делать людям добро. Когда я вешаю картины со своим мужем, я вижу, как бабульки прям от радости плачут. А детки как радуются — для меня это великое счастье», — делится Алевтина Кузмичева.

Останавливаться на достигнутом художница не намерена. В ее планах — развивать свое творчество, сейчас она успевает писать по две картины в день.