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Художница из Истры выдвинула проект по благоустройству подъездов на премию «Наше Подмосковье»
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Художница из Истры выдвинула проект по благоустройству подъездов на премию «Наше Подмосковье» 

360tv.ru 6 июля 2018
Фото: 360tv.ru
Алевтина Кузмичева — художник‐примитивист. А в узких кругах ‐ еще и «народный» художник. Свой проект по благоустройству подъездов Алевтина Михайловна выдвинула на конкурс «Наше Подмосковье».
Источник фото: телеканал «360»
Занимается росписью художница уже два года, а лейтмотив ее творчества один — не сорить и не портить стены надписями. На сегодняшний день в коллекции художницы более 400 картин. Этого хватило на четыре подъезда своего дома и на пять соседних.
«У нас Алевтина Михайловна очень красивые картины рисует, нас это радует — у нас красиво, чисто, аккуратно», — говорит жительница дома № 38 Тамара Белкина.
Источник фото: телеканал «360»
Вдохновение для своих работ Алевтина Михайловна черпает из детских сказок и книг. Ранее она работала учителем физики и некоторое время была главой администрации поселка Глебовский. Сейчас же женщина на пенсии, и чего уж таить — занялась творчеством в том числе и чтобы не сидеть дома.
«Я вижу, как радуются люди. Удивительное дело — бескорыстно делать людям добро. Когда я вешаю картины со своим мужем, я вижу, как бабульки прям от радости плачут. А детки как радуются — для меня это великое счастье», — делится Алевтина Кузмичева.
Останавливаться на достигнутом художница не намерена. В ее планах — развивать свое творчество, сейчас она успевает писать по две картины в день.
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