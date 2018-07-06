Выходные в Москве: выступление CeeLo Green и выставка Анатолия Зверева

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости . Выступление американского музыканта CeeLo Green в рамках фестиваля джаза и шахмат, выставки Анатолия Зверева и livre d'artiste Майоля и Родена в Пушкинском музее, а также показы фильмов про человека-муравья и «Пылающий» Ли Чхан Дона пройдут в Москве на этих выходных.

Выставки

В Музее Анатолия Зверева проходит выставка лучших работ художника «Зверев-Gala». В экспозицию, которая развернулась на трех этажах, вошли свыше 250 работ разных жанров — портреты, пейзажи, абстракции, циклы супрематики и иллюстраций. Впервые в выставочном пространстве представлены уникальные материалы — цикл иллюстраций к повести Николя Гоголя «Записки сумасшедшего», который художник создал в 1955 году. Также специально к этому разделу экспозиции известный российский режиссер-мультипликатор Михаил Алдашин создал анимационный фильм.

Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина представляет выставку работ ведущих мировых скульпторов в изданиях livre d'artiste. В экспозицию включены двадцать два издания livre d'artiste пятнадцати крупнейших скульпторов: Армана, Жана Арпа, Мишеля Гино, Альберто Джакометти Александра Колдера , Анри Лоранса, Аристида Майоля, Марино Марини, Генри Мура , Миммо Паладино, Арнальдо Помодоро, Огюста Родена, Эдуардо Чильиды, Христо, Осипа Цадкина . Кроме изданий livre d"artiste зрители могут увидеть скульптуры, созданные этими же мастерами, и убедиться, что в целом ряде случаев скульптурное произведение близко по стилистике к печатной графике того же мастера.

Концерты

В саду Эрмитаж пройдет фестиваль джаза и шахмат, на котором посетителей ждут выступления зарубежных и отечественных джазовых коллективов, шахматный турнир на открытом воздухе, лекторий и гастрономические проекты Москвы. Хедлайнером события станет многократный обладатель премии Grammy, исполнитель хита группы Gnarls Barkley «Crazy» и судья популярного американского шоу The Voice CeeLo Green. Также в парке выступят мультиинструменталист, мастер импровизации Cory Henry & Funk Apostles, звезда лондонского андеграунда Kamaal Williams и проект московской певицы Светы Жаворонковой и продюсера Ильи Попова Secret Atelier.

Также в Парке Горького в пространстве Nike box msk выступят четыре представителя новой русской рок-волны — группы «Пасош», «ГШ», «Увула», «Спасибо».

В воскресенье в Зеленом театре ВДНХ на сцене на воде пройдет концерт Мариам Мерабовой и проекта MIRAIF. «Певица Мариам Мерабова — это глубокий бархатный голос, которому подвластно исполнение абсолютно любой музыки! В ее репертуаре фьюжн соседствует с фанком, а блюз абсолютно естественно переплетается с авангардом. Впервые на большую джазовую сцену Мариам вышла с великим Игорем Брилем. На счету у проекта MIRAIF уже несколько успешных в России и за рубежом студийных альбомов, концерты на самых заметных площадках России и Европы», — рассказывают организаторы.

Мишель Пфайффер. Для синефилов в эти выходные есть выбор между супергеройским блокбастером и южнокорейским артхаусом. Так, в «Человеке-муравье и осе» Скотт Лэнг в исполнении Пола Радда снова возвращается на большие экраны. Он уже заслужил право оказаться в команде Мстителей, но желание быть ближе к собственной дочке удерживает его в родном Сан-Франциско до тех пор, пока доктор Хэнк Пим, создавший когда-то изменяющий размеры своего владельца чудо-костюм, не призывает Скотта присоединиться к новой опасной миссии. Помогать в противостоянии с коварным врагом Человеку-муравью будет новая напарница — Оса, которую сыграла Эванджелин Лилли. Также в фильме снялись Майкл Пенья , Бобби Каннавале, Майкл Дуглас

Для тех же кто предпочитает задумчивые трехчасовые драмы на экраны вышел фильм «Пылающий» бывшего министра культуры Южной Кореи Ли Чхан Дона. Молодой человек Чон-су встречает соседскую девушку Хэ-ми, с которой они вместе росли. Та собирается съездить в Африку и просит нового знакомого присмотреть за ее кошкой, а возвращается из поездки не одна — с состоятельным молодым человеком. Однажды парочка приходит к Чон-су и рассказывает о своем тайном хобби. С этого момента парень лишается покоя, и его начинает одолевать предчувствие страшного.